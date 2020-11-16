Captur Türkiye Fiyatı Açıklandı: Yeni Captur Türkiye'de

Renault Captur tamamen yenilendi. Yeni Renault Captur Türkiye fiyatı açıklandı. İç mekanda sunduğu kalite ve konfor ile Yeni Captur, üst segmentlere göz kırpıyor. Yeni otomobil tasarımı ile göz doldururken özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gelin hep beraber Yeni Captur Türkiye fiyatı ve özelliklerine bakalım.

Captur Türkiye Fiyatı Ne Kadar? Yeni Captur Türkiye Fiyatı

Captur Türkiye fiyatı haberimiz içerisinde yer almakta.

2013 yılından bu yana büyük bir başarıya imza atan Renault Captur yeni tasarımı ile karşımıza çıktı. En üst kalite malzemeler, akıllı kokpit, kokpit tarzı yüksek orta konsol, E-shifter vites kolu, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi yeni Captur'un öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Araç, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3 inç multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge ekranı ile kategorisinde oldukça dikkat çeken ekranlar sunuyor.

Yeni Captur, 536 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip. Bunu yanı sıra 27 litreye kadar çıkabilen iç depolama hacmi de yolcular için oldukça konforlu bir kabin ortamı sunuyor. Yeni Captur, Türkiye'de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

Yeni Captur Özellikleri

5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor. Yeni Captur, uzun menzillerde araç kullanan sürücülerle 2 farklı dizel motor seçeneğini buluşturuyor.

1.5 litre motorlardan 95 beygir olanı 240 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzıman sunuyor. 115 beygire sahip dizel motor ise 260 Nm tork üretiyor. Bu motor seçeneği ise 7 ileri otomatik EDC şanzıman ile sunuluyor.

3 farklı benzinli motorla Türkiye’ye gelen Yeni Captur’de, 100 beygirlik 1.0 TCe motor 5 ileri manuel vitesle sunuluyor. 7 ileri otomatik EDC şanzımanla sunulan 1.3 litrelik TCe motorlardan ilki 130, ikincisi ise 155 beygir gücünde.

Captur Türkiye Fiyatı Nedir? Yeni Captur Türkiye Fiyatı

Yeni Captur, 211.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sizler yeni Captur Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!