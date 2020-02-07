Carcassonne ve Ticket to Ride, Bu Hafta Epic Games Store'da Ücretsiz

Haftalık olarak eklenen ücretsiz Epic Games Store oyunlarından yenilerine geldik. Bu haftanın oyunları, önceki hafta duyurulduğu üzere Carcassonne ve Ticket to Ride. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Kingdom Come: Deliverance ve Aztez olacak.

Carcassonne

Carcassonne, oyuncuların üzerinde Güney Fransa manzarasının parçasının bulunduğu bir döşemeyi alıp yerine oturttuğu ödüllü oyuna dayalı modern bir klasik döşeme yerleştirme oyunu oluyor. Seçtiğiniz döşeme bir şehir, bir yol, bir manastır, bir çayır veya hepsinin bir karşımı olabilir. Dikkat etmeniz gereken tek şey, daha önceden yerleştirilmiş olan döşemelerin bitişiğine yerleştirmeniz, şehirler diğer şehirlere ve yollar da diğer yollara bağlanmalılar.

Oyunu tek başınıza oynayabildiğiniz gibi çok oyunculu mod desteğiyle ister arkadaşlarınızla isterseniz de dünyadaki diğer oyuncular ile oynayabiliyorsunuz. Sıralamalı oyunlar ve liderlik tablolarının da bulunduğunu söyleyeyim.

Ticket to Ride

Ticket to Ride, dünya genelinde sekiz milyon birimden fazla satan ünlü masa oyununun resmi adaptasyonu. Oynanış olarak, seri bir şekilde şehirleri birbirine bağlayarak hedefe en kısa sürede ulaşan oyuncu olmak gerekiyor.

Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız ve ikisi de ilginizi çekmişse, Carcassonne'u buradan ve Ticket to Ride da buradan 13 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.

Bu arada, Steam kullanıcısı takipçilerimiz için Carcassonne - Collection Bundle'ın %15 indirimle 50.57 TL'ye ve Ticket to Ride - Collection Bundle'ın da aynı orandaki bir indirimle 81.60 TL'ye satıldığını söyleyeyim. Keyifli oyunlar dilerim sizlere, sevgili takipçiler.