Bakan Varank: Cari Açık Veren 900'den Fazla Ürün Yerli Üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamasına göre cari açık veren ürünler yerli üretilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 900'ü aşkın ürünün Türkiye'de üretilmesi ve 50 milyar dolar tasarruf yapılması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklama sonrasında "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" detayları belli oldu. Cari açık anlamında büyük zararlara yol açan ve teknoloji seviyesi yüksek 919 ürünü yerli imkanlarla Türkiye'de üretilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'dan yaptığı duyuru kapsamında yüksek teknoloji odaklı üretecek yatırımları destekleyeceklerini söyledi ve programın 2021 yılı çağrı planının detaylarına değindi.

Cari açık veren ürünler yerli üretilecek: 50 milyar dolarlık tasarruf

919 ürünün Türkiye'de yerli imkanlarla üretilmesi sonrasında 50 milyar doların Türkiye'de kalacağını ifade eden Bakan Varank, öncelikli ürünlere ilişkin bilgi de verdi.

Varank yaptığı paylaşımda, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." dedi.

50 Milyar $ Türkiye’de kalacak!



Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 9️⃣1️⃣9️⃣ ürünü, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, #TeknolojiOdaklıSanayiHamlesi Programı kapsamında destekliyoruz.



📎 https://t.co/qii7EPFvzY pic.twitter.com/Rf5BOuraJU — Mustafa Varank (@varank) February 28, 2021

Kimya, bilgisayar, elektronik, optik, eczacılık ve makine gibi farklı farklı alanlardaki ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesinin mümkün olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı, sektörün gelişimi için kritik olan 919 ürün ve yenilikçi alanın seçildiğini aktardı.

2021 yılı için yol haritasının da belli olduğunu ifade edilirken, yapılan açıklamaya göre "Dijital Dönüşüm" çağrısına temmuz-ağustosta ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısına ise eylül-ekim döneminde başlanacak.

Türkiye Ay'a ne zaman gidecek?

Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay Görevi kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay seyahatinde birtakım ölçümlerin yapılacağını ve fotoğrafların çekileceğini ifade etti:

"Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay'dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok. Zaten dünyada insanlı uçuş yapan 3 ülke ABD, Rusya ve Çin.

Diğer ülkeler de kendi uzay insanlarını, bu üç ülkenin imkanlarıyla gönderiyor. Uzaya insan göndermek çok zor, çok riskli, yüksek teknoloji ve tecrübe isteyen bir konu. Dolayısıyla Ay'a veya herhangi bir gök cismine insan göndermemiz söz konusu değil.