Çarşamba Günü İki Astronot Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirecek

İki astronot, 23 Mart Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşüne çıkmaya hazırlanıyor.

NASA astronotu Raja Chari ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Matthias Maurer, uzay istasyonuna yeni termal sistem ve elektronik bileşenler kurmak için yaklaşık altı buçuk saatlik bir göreve hazırlanıyorlar. NASA, iki astronotun uzay yürüyüşü araçlarını organize etmek ve uzay giysisi ile bir takım hazırlıklar üzerinde çalıştığını belirtti.

Chari ve Maurer, ilk uzay görevleri için geçen Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gelmişti. Çarşamba günkü uzay yürüyüşü Maurer için ilk olacak olsa da Chari'nin ikinci seferi olacak. Chari daha önce NASA astronotu Kayla Barron ile istasyonun dış cephesinde çalışmıştı.

NASA Görevi Canlı Yayınlayacak

NASA'nın canlı yayını; bazıları istasyona, bazıları ise astronotların kendilerine bağlı olan bir dizi kameradan görüntüler içerecek. Görev kontrolündeki bir NASA personeli yorumlarıyla canlı yayına eşlik edecek ve astronotlar işlerini yaparken gördüklerimizi açıklayacak.

Bu uzay yürüyüşünün altı ila yedi saat arasında sürmesi muhtemel olduğundan, istasyon Dünya yörüngesinde 7.600 km/saat'e varan hızlarda dönerken yaklaşık dokuz kez gün batımı ve gün doğumu görmemiz muhtemel.

Uzay Yürüyüşü'nü Canlı Nasıl İzleyebilirim?

Uzay yürüyüşü 23 Mart Çarşamba günü saat Türkiye saati ile 15:50 civarında başlayacak ve 22:20 gibi bitecek. Canlı yayını aşağıdaki NASA'ya ait YouTube yayınından takip edebilirsiniz.