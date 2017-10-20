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Casio, Ekstrem Koşullar İçin Tasarladığı Aksiyon Kamerasını Tanıttı

Casio, Ekstrem Koşullar İçin Tasarladığı Aksiyon Kamerasını Tanıttı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Dünyanın en ünlü saat üreticilerinden bir tanesi olan Casio, ekstrem durumlarda harika bir performans veren GZE-1 aksiyon kamerasını tanıttı. 

Amerika merkezli şirket, kar yağmur demeden her şartta kullanılabilecek aksiyon kamerasını görücüye çıkartı. Dayanıklılığıyla nam salmış ünlü saati G-Shock'un kayışsız haline oldukça benzeyen GZE-1, saat gibi her türlü ekstrem doğa koşuluna karşı inanılmaz bir dayanıklılık gösteriyor. Öyle ki, bu aksiyon kamerası 4 metrelik düşmelere, -10 derecelik ısılara veya suyun altında 50 metre derinliğe dayanabiliyor.

Casio GZE-1 aksiyon kamerası 13mm F/2.8 lense ve 21 mp 1/2.3-tip arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörüne sahip. Kamera 6.9MP kapasitesi ile fotoğraf ve Full HD (1,920 x 1,080 piksel) çözünürlükte videolar çekebiliyor.

Bununla birlikte, saniyede 240 kare hızında yavaş çekim video, üç eksenli imaj stabilite özelliği ve akıllı telefonla senkron çalışma becerilerine de sahip. İstenirse Casio'nun kendi GEC-10 model uzaktan kumandasına ve WSD-F20 model Android işletim sistemli akıllı saatine de uyumlu. Ayrıca Dahili Wi-Fi bağlantısı sayesinde GZE-1 akıllı cihazlarınızla da bağlantı kurabiliyor. iOS ve Android uygulaması sayesinde anında çektiklerinizi görüntüleyebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. 

Ayrıca kaya gibi sağlam olan bu aksiyon kamerası, IP6X toz ve kum direncine de sahip.

27 Ekim tarihinde satışa sunulacak aksiyon kameranın fiyat bilgisi ise henüz açıklanmış değil. Ürünün ilk olarak Japonya'da satışa sunulacağını da paylaşalım.

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ETİKETLER: Android aksiyon kamerası casio

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