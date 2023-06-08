Yüksek Performansıyla Şaşırtan Casper Excalibur 31.5" Monitör Satışa Çıktı!

Güçlü donanımlarıyla trend tasarımları yakalayan ve bunu kullanıcıları ile buluşturan Casper, Excalibur Monitör modellerinden 23.8" ve 27" Curved serisine bir yenisini daha ekledi. 240 Hz yenileme hızına sahip 31.5" monitör, şimdi kullanıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Akıcılığı kusursuz bir seviyede tutan monitör, hızlı hareket imkanı sağlaması ile ön plana çıkıyor. Performans tarafında sunduğu avantajlar sayesinde oyun tutkunları ve profesyoneller için maksimum düzeyde bir deneyim yaşatıyor.

Özel olarak tasarlanan monitör, canlı ve doğru renk tonları ile verimli çalışmalara imza atılmasına destek oluyor. Zengin özellikler ve donanım yapısı göz önünde bulundurulduğu zaman ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip olması da dikkatleri topluyor.

Casper Excalibur 31.5" Monitör Özellikleri

Tüm kullanıcılar için ideal seçenekler sunan Excalibur monitör, üstün teknolojisiyle birlikte, tasarım ve profesyonel oyun deneyimi yaşatan detaylarıyla da ilk sıralara şimdiden yerleşiyor. Monitörün detaylı özellikleri şu şekildedir:

240 Hz ekran yenileme hızı - 1 ms tepki süresi

Kavisli ekran tasarımı

31.5" boyut, 1.500 R yarıçap kavis

1920x1080P çözünürlük

Full HD kalite

VA panel teknolojisi

Çerçevesiz ekran

178*178 geniş ve kapsayıcı görüntüleme açısı

300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı

HDR 10 efekti ile canlı ve başarılı renkler

Excalibur mavisi ve çizgisel tasarım

MD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolokisi

Titreme önleme özelliği (Anti Flickering)

Low Blue Light (Düşük mavi ışık) teknolojisi

HDMI ve Display Poru (DP)

Vesa uyumlu olmasının yanı sıra duvara monte edilebilir bir yapıdadır.

Casper'ın yeni monitörü Excalibur 31.5" cihazının yüksek performansına daha detaylı bakmak isterseniz Casper'ın ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.