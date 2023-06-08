Yüksek Performansıyla Şaşırtan Casper Excalibur 31.5" Monitör Satışa Çıktı!
240 Hz ekran yenileme teknolojisine sahip, yüksek performans ürünü olan Excalibur 31.5" monitör modeli satışa çıktı. İşte cihaza dair tüm detaylar!
Güçlü donanımlarıyla trend tasarımları yakalayan ve bunu kullanıcıları ile buluşturan Casper, Excalibur Monitör modellerinden 23.8" ve 27" Curved serisine bir yenisini daha ekledi. 240 Hz yenileme hızına sahip 31.5" monitör, şimdi kullanıcıları ile buluşmayı bekliyor.
Akıcılığı kusursuz bir seviyede tutan monitör, hızlı hareket imkanı sağlaması ile ön plana çıkıyor. Performans tarafında sunduğu avantajlar sayesinde oyun tutkunları ve profesyoneller için maksimum düzeyde bir deneyim yaşatıyor.
Özel olarak tasarlanan monitör, canlı ve doğru renk tonları ile verimli çalışmalara imza atılmasına destek oluyor. Zengin özellikler ve donanım yapısı göz önünde bulundurulduğu zaman ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip olması da dikkatleri topluyor.
Casper Excalibur 31.5" Monitör Özellikleri
Tüm kullanıcılar için ideal seçenekler sunan Excalibur monitör, üstün teknolojisiyle birlikte, tasarım ve profesyonel oyun deneyimi yaşatan detaylarıyla da ilk sıralara şimdiden yerleşiyor. Monitörün detaylı özellikleri şu şekildedir:
- 240 Hz ekran yenileme hızı - 1 ms tepki süresi
- Kavisli ekran tasarımı
- 31.5" boyut, 1.500 R yarıçap kavis
- 1920x1080P çözünürlük
- Full HD kalite
- VA panel teknolojisi
- Çerçevesiz ekran
- 178*178 geniş ve kapsayıcı görüntüleme açısı
- 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranı
- HDR 10 efekti ile canlı ve başarılı renkler
- Excalibur mavisi ve çizgisel tasarım
- MD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolokisi
- Titreme önleme özelliği (Anti Flickering)
- Low Blue Light (Düşük mavi ışık) teknolojisi
- HDMI ve Display Poru (DP)
- Vesa uyumlu olmasının yanı sıra duvara monte edilebilir bir yapıdadır.
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Casper'ın yeni monitörü Excalibur 31.5" cihazının yüksek performansına daha detaylı bakmak isterseniz Casper'ın ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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