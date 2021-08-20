Casper Excalibur Deneyim Mağazası Açıldı

Casper tarafından desteklenen Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de oyuncular ve teknoloji tutkunları ile buluştu. Şirket, bu mağaza üzerinden bilgisayar konfigüre etmenin en güvenli halini tüketicilerle buluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Casper Excalibur Deneyim Mağazası Neler Sunacak?

Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Casper, perakende kanallarda talep gören ve sevilen bir marka. Mağazamızda diğer Excalibur ürünlerimizde olduğu gibi ömür boyu performans garantisine ek olarak birçok içeriği de tüketicimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"İletişim hedefimiz, deneyim mağazasını markamızın tüketicileri ile buluşma noktası haline getirmek. Pandemi süreci de müsaade ederse tüm büyük şehirlerde olmayı amaçlıyoruz. Mağazamızda telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan aksesuarlara kadar tüm Casper ve Excalibur ürünleri ve modelleri yer alıyor.

Tüketiciler tüm ürünleri mağazada deneyimleyebilecek, uzman satış danışmanlarıyla yüzlerce seçenek arasından ürünleri konfigüre edebilecek. Web sitemizdeki her konfigürasyonu, mağazadaki teknoloji danışmanımız ile birlikte oluşturabilecek ve sipariş verebilecek."

Müşteriler, bu deneyim mağazası aracılığı ile kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun bilgisayarları kolayca deneyimleyebilecek, konfigüre edebilecek ve satın alabilecekler. Böylece hem satın alım öncesinde hem de satın alım sonrasında akıllarında soru işareti kalmamış olacak.

Casper Excalibur'un ilk deneyim mağazası Forum İstanbul AVM'de faaliyet göstermeye başladı ve şirketin hedefleri, ilerleyen dönemlerde daha çok noktada ve daha çok şehirde hizmet vermek olarak açıklandı. Peki siz şirketin bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.