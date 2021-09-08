Casper Excalibur G911 Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Casper Excalibur G911 satışa sunuldu. Peki, G911'in özellikleri neler ve ne kadar fiyat karşılığında satın alınabiliyor? Mobil platformlardaki en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip dizüstü bilgisayarı, profesyoneller tarafından çok ihtiyaç duyulan performansı sağlıyor.

Video oyunlarında veya profesyonellerin ulaşmak istediği hedefe varmasında yüksek performansın çok büyük bir rolü bulunuyor. Casper da bu amaç doğrultusunda hareket ederek profesyonellere ve performansa çok önem verenlere G911'i sağlıyor.

Casper Excalibur G911 Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: 11. Nesil Intel Core i9 11980HK / 11. Nesil Intel Core i7 11800H

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro / Windows 10 Home Single Language / FreeDOS

Ekran: 16.0 inç QHD IPS 165Hz 5ms 100% sRGB 500NIT

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX3080 16GB 256 Bit GDDR6 / NVIDIA GeForce RTX3070 8GB 256 Bit GDDR6 / NVIDIA GeForce RTX3060 6GB 192 Bit GDDR6

RAM: 8 GB DDR4 / 64 GB DDR4 / 32 GB DDR4 / 16 GB DDR4

Depolama Alanı: 500GB M.2 SSD PCle 3.0 / 2TB M.2 SSD PCle 3.0 + 2TB M.2 SSD PCle 3.0 / 2TB M.2 SSD PCle 3.0 / 1TB M.2 SSD PCle 3.0

Batarya: 4cell 64Whr

Adaptör: 230 Watt

Kamera: 720P HD 1MP

İncelik: 27.3 mm

Ağırlık: 2,5 kg

Portlar: USB 3.1*3 / USB C*1 (Thunderbolt 4) / HDMI*1 / Mini Display*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1

Fiyat: 17.679,00 TL 'den başlayan fiyatlarla (%7 indirim)

Casper'ın G911 sayfasından dizüstü bilgisayarı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri arasında işletim sistemi, RAM, ekran, ekran kartı, depolama yer alıyor. Kullanıcının seçimlerine göre fiyatta düşüş veya artış meydana gelebilir. Bu tamamen kullanıcının ne seçtiğine bağlıdır.

Metal tasarımı ile öne çıkan dizüstü bilgisayarın sıcak-soğuk hava sirkülasyonunun akıllı turbo termal fanlarla birlikte çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci içermesine rağmen çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

3 bölgeye ayrılmış 65.026 tane farklı renk veren, birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile kişiselleştirilmiş aydınlatma da sunan G911, Dolby Dgiital ses sistemi ile seslerin daha kaliteli çıkmasına olanak tanıyor.