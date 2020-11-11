Casper'ın İnternet Sitesi Yenilendi: Tüketici Dostu Alışveriş Deneyimi

Türkiye pazarında, dünya çapındaki büyük teknoloji markaları ile rekabette olan ve gelişen bir marka olan Casper renovasyon kapsamında yapmış olduğu yeniliklere bir yenisini daha ekleyerek alışveriş sitesini tamamen yeniledi.

Casper.com.tr Yenilendi!

Casper, yeni nesil teknolojilerini ve ürünlerini hem kurumlara hem tüketicilerine sunmak için yenilenen web sitesini kullanıcılarına sundu. Siz de www.casper.com.tr adresini ziyaret ederek, Casper’in yeni dünyasını keşfedebilir, dijitalleşme çağının teknolojilerini deneyimleyebilirsiniz.

Casper Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yürütülen www.casper.com.tr renovasyon çalışmaları konusunda bölüm direktörü Ahmet Beliktay konu hakkında yapığı açıklamada şunları söyledi:

"Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknoloji severlere yepyeni alışveriş deneyimleri sunmayı hedefliyoruz. Alt yapısını “Son Teknoloji” ilkesiyle hazırladığımız Casper.com.tr, yenilikçi ara yüz tasarımı, verimliliği, hızı, kurgusu ve çözüm odaklı olmasıyla markamızın yeni imajını yansıtıyor. Modern menüsü, tüm cihazlara entegre yapısı ve son dönemin teknolojik trendleri baz alınarak hazırladığımız sitemiz kullanıcılarımıza keyifli ve eksiksiz bir alışveriş deneyim sunacak."

Casper’in deneyimli yazılım mühendisleri Ömer Özmen, Burak Arslan çalışmalarıyla ilgili şunları söyledişer:

"Hızla değişen teknoloji, endüstri 4.0 ve yapay zekanın zirve yaptığı bu dönemde, teknoloji sektöründe Türkiye'de önderlik yapan Casper'da hedefimiz, kullanıcılarımıza son teknolojinin ötesini yaşatabilmektir. Bu kapsamda vizyonumuz alışılmış ya da hazır paketlerin sınırlarından arınıp, açık kaynaklı ve geliştirilebilir teknolojiyi kullanıcılarımıza sunmaktır." "Yeni web sitemiz ile her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiğimiz uygulama programlama arabirimlerini, alanında uzman ön tasarım ekibiyle buluşturarak mükemmeli hedefledik. Entegre edilebilir ve modüler bir altyapı kurmamız sayesinde yeni teknolojilere anında uyum sağlayabilmekteyiz. Bu anlamda geliştirdiğimiz tüm platformda kullanıcılarımıza ölçeklendirilebilir ve kullanıcı dostu bir hizmet sunuyoruz. Yazılım ekibi olarak yaptığımız tüm projelerde, kullanıcılara arzuladığımız platformu değil, kullanıcıların beklentilerine yönelik geliştirilmiş platformlar kurmaktayız. Ekip vizyonumuz, kullanıcılarımızı var olan teknolojinin ötesine taşıyabilmektir."

Casper web sitesi yapım sürecinde, ödüllü işleri ile son yıllarda adından söz ettiren MediaClick ile çalıştı.