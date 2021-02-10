Casper Kişiselleştirilebilir Laptop Satmaya Başladı

Casper, bilgisayar özelleştirme ile bilgisayar toplama işleminin en güvenilir ve profesyonel halini kullanıcılarına sunuyor.

Laptop bilgisayar özelleştirmede en fazla donanım seçeneğini sunan tek marka olan Casper tüm kullanıcıları ile bu deneyimi paylaşmayı hedefliyor.

Casper Kişiye Özel Bilgisayar Satmaya Başladı

Bilgisayar kullanıcılarının bilgisayar toplama olarak dillerinde yer edinmiş, günümüzde ise bilgisayar özelleştirme olarak tanımlanan sistem; yüzlerce teknoloji ve donanım seçenekleri arasından dilediğiniz özellikleri seçerek kendinize özel cihazı üretebileceğiniz anlamına geliyor.

Bilgisayarınızı oluşturan tüm bileşenlerin fabrika ortamında test edilerek bir araya getirilmesi; muhtemel parça uyumsuzluğu riskini önlüyor, bilgisayarınızın tüm donanımlarının güvenle ve garanti kapsamında üretilmesini sağlıyor.

Casper, ihtiyacınız olan donanımdaki bilgisayarlarınızı fabrika ortamında özelleştirerek, kullanıcılarına güvenli ürünler sunmayı hedefliyor.

Casper Ar-Ge mühendisleri; toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak için en uyumlu ve uygun parçaları yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyor.

Casper özelleştirme sistemi ile bilgisayarınızın özelliklerini, fiyatını ve performansınızı belirleyebilir, ihtiyacınız olan sistemi güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Casper'ın internet sitesi üzerinden vereceğiniz laptop, desktop ve All in One modellerinde seçtiğiniz modelin özelliklerini dilediğiniz gibi yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. İşletim sistemi, depolama, grafik kartı, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayarınızı üretebilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz donanım özellikleri üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılıyor.