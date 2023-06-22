Casper, 12. Nesil İşlemcili Casper Nirvana AIO Bilgisayarlarını Tanıttı

Türkiye'nin lider teknoloji markası Casper, güçlü 12. Nesil işlemcilerle donatılmış iki yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini piyasaya sundu. Nirvana A600 ve Nirvana A700, bireysel ve kurumsal tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Esneklik ve Özelleştirmede Lider Nirvana A600

Bireysel kullanıcılar için Nirvana A600 esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Pentium, i3, i5 ve i7 dahil olmak üzere 12. Nesil Intel işlemcilere sahip model, yüksek performans ve verimlilik sağlar.

Çerçevesiz ekranı, ayarlanabilir standı ve mavi ışık koruması ile Nirvana A600, üretkenliği ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Geniş görüntüleme açılarına sahip 23,8" FHD IPS ekranı kullanıcı beklentilerini karşılıyor.

Kurumsal Odaklı Nirvana A700

Öte yandan kurumsal odaklı Nirvana A700, düşük enerji tüketimi ve güçlü performans için optimize edilmiş. Intel i9 işlemciye kadar destekleyen bu ürün, işletmeler için verimli bir kontrol merkezi görevi görüyor.

A700'de çerçevesiz ekran, dokunmatik ekran seçeneği, Type-C ve USB 3.0 bağlantı noktaları ve özel gizleme özelliğine sahip kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca %89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikası ile ofisler için ekonomik bir seçim konumunda.

Casper'ın Nirvana AIO bilgisayarları resmî web sitesi üzerinden satın alınabilir durumda.