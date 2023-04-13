Kurumsal İhtiyaçlarınızı Karşılayacak Laptop: Casper Nirvana C600

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve hayatın dijitalleşmesi, kurumların tercihlerini de şekillendiriyor. Şirketlerin tüm ihtiyaçlarını güçlü ve performanstan ödün vermeyen çözümleriyle karşılayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Intel’in 12. Nesil işlemcisi ile yenilenen ve 64 GB’ye kadar RAM desteği bulunan Nirvana C600 diz üstü bilgisayarıyla kurumlara maksimum verim ve yüksek performansı bir arada sunuyor.

Tüm işlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kurumların ilk tercihi, dayanıklı ve uzun ömürlü dizüstü bilgisayarlardan yana oluyor. Değişen çalışma şekillerine uyum sağlamak isteyen ve mobiliteyi önceliklendiren kurumlar için performans, ergonomi ve düşük enerji tüketimi önem arz ederken Casper, kurumların tüm bu ihtiyaçlarını yenilenen Nirvana C600 dizüstü bilgisayarı ile karşılıyor.

Intel 12. Nesil işlemcilerle güçlenen, modern tasarım hatlarına, Iris Xe ekran kartına sahip, 64 GB’a kadar RAM desteği bulunan Nirvana C600, 1.8 kg’lık hafifliği sayesinde maksimum mobilite ve sürdürülebilir bir üretkenlik imkanı sağlıyor. 12. Nesil işlemcilerle hayatımıza giren Wi-Fi 6 teknolojisiyle de iş hayatındaki hızlı süreç yönetimi için oldukça önemli bir unsur olan hızlı ağ bağlantısını sunuyor.

Başarı İçin Gerekli Performans Modern Tasarımla Bir Arada

Performans, düşük enerji tüketimi ve ergonomiyi bir arada sunarak mobilitede sınırları zorlayan Casper Nirvana C600, estetik ve teknolojik tercihlerden ödün vermek istemeyen tüm kurumların gözdesi oluyor.

1.8 kg’lık hafifliği sayesinde her yerde kullanım imkanı sunan Nirvana C600, 19.8 mm inceliği, klavye dahil tüm yüzeylerde metalik grinin şık yansımasını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Modern kurumsal hayatın tüm dinamiklerine uygun olarak üretilen Nirvana C600, 135 derece açılabilen uplift menteşe yapısı sayesinde hem klavye kullanım kolaylığı sunuyor hem de menteşe açısı sayesinde oluşan boşluktan sıcak havayı dışarı çıkartarak bilgisayarın ısınmasının önüne geçiyor.

Yoğun iş süreçleri için geliştirilen 15.6” ekran boyutu, 7.3 mm ince çerçevesi ve FHD IPS paneli ile yoğun iş süreçleri için son derece başarılı ekran deneyimi sunan Casper Nirvana C600, gürültü önleyici ve gizlenebilir kamera özelliği sayesinde kullanıcılarına gizlilik ve konfor sunuyor.

Akıllı batarya teknolojisine sahip Nirvana C600 dizüstü bilgisayarlar, bataryaları %100 dolana kadar yüksek akıma maruz kalan diğer bataryalara kıyasla, dolum yüzdesi belli bir orana geldikçe daha düşük akım kullanıyor ve bu sayede çok daha sağlıklı bir dolum imkânı tanıyor.

Kurumların üretkenliği ve esnekliği bir arada deneyimleyeceği güçten ve performanstan ödün vermeyen Casper Nirvana C600 dizüstü bilgisayarları buradan inceleyebilirsiniz.