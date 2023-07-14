Uzun Çalışma Saatlerinin Vazgeçilmezi Casper Nirvana C650 Tanıtıldı

Casper'ın yeni Nirvana C650 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Nirvana C650, kurumların değişen beklentilerini karşılamak için tasarlandı.

Dizüstü bilgisayar, güçlü donanımı, yükseltilmiş menteşe tasarımı ve aydınlatmalı klavyesi ile maksimum verimlilik ve konfor sunuyor. Özel menteşe yapısı, klavyeyi yükselterek ergonomik kullanıma olanak tanıyor ve uzun çalışma saatleri boyunca sağlıklı el ve bilek hareketlerini destekliyor.

Nirvana C650, karanlık çalışma alanları için 3 kademeli aydınlatma seçeneği ile profesyonel ve estetik bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar aydınlatma kontrolünü manuel olarak ayarlayabiliyor ve klavye ışığı otomatik olarak kapanmadan kullanım kolaylığı sağlıyor.

Dizüstü bilgisayar, 64 GB'a kadar RAM desteği, 12. Nesil Intel Core™ işlemci ve Intel® Iris® Xe grafik kartı ile üretkenliği artırıyor.

Akıllı Pil Teknolojisi Uzun Ömürlü Kullanım Sunuyor

Çevrimiçi, hibrit ve ofis kullanımı için tasarlanan Nirvana C650, performans, düşük enerji tüketimi ve ergonomiyi bir araya getiriyor. İnce profili ve hafif tasarımı kolayca taşınabilir olmasını sağlarken, "akıllı pil teknolojisi" şarjı optimize ederek ve pil ömrünü uzatarak uzun süreli kullanım sağlıyor.

Dolby ses teknolojisi ile zenginleştirilmiş 2 stereo hoparlör ile yüksek kaliteli ses sunan dizüstü bilgisayar, çevrimiçi toplantılar, eğitimler ve konferanslar sırasında çevresel gürültüyü engelleyen geri çekilebilir kayar kamera sistemi ile birlikte geliyor.

FHD çözünürlüklü 15.6'' geniş ekran, IPS panel ve ekran yansıtma özelliği, rahat ve verimli çalışma saatleri sağlıyor.

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