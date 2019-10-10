Casper Via A4 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu!

Casper yeni akıllı telefonu Via A4'ü tanıttı. Casper Via A4 fiyatı, teknik özellikleri ve kutu içeriği haberimizde!

Casper Via A4 Teknik Özellikleri

MediaTek Helio P23 işlemci ile kutudan çıkan Via A4, 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama kapasitesi ile gündelik kullanımlarda yeterli bir performans iddiası ile geliyor. Micro SD kart desteği ile birlikte dahili depolama alanını genişletmeniz mümkün.

Modelin ön tarafında 6.3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte bir ekran bulunuyor. Bu ekranın damla çentikli bir yapıya sahip olduğunu ve yüzde 80 ekran gövde oranı sunduğunu belirtelim. Damla çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunuyor.

Arka tarafta ise ikili kamera kurulumuna yer veren modelin f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ana kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik algısı sensörü bulunmakta:

Ağ bağlantısı tarafında ise CAT 6 standartlarında 4G, Wifi a/b/g/n ve Bluetooth 4.1 kullanıcıları bekliyor. 3.5mm jack girişinin ve USB-C konnektörünün de cihazda var olduğunu söyleyelim. Parmak izi sensörü ile güvenliğinizi sağlayan model, Android Pie ile kutudan çıkıyor.

Casper Via A4 Kutu İçeriği

Casper Via A4

Şeffaf Koruma Kılıfı

Ekran Koruma Filmi

Şarj Adaptörü

USB Kablo

Kulaklık

SIM İğnesi

Casper Via A4 Fiyatı

Kristal Beyaz ve Şafak Mavisi olarak iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Casper Via A4 iki farklı varyasonu ile alınabiliyor.

Modelin 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip varyasyonu 2,199 TL olarak belirlenmişken, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip varyasyonu 2,599 TL fiyat etiketi ile satışta. Modele detaylı bir şekilde göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve resmi sayfasına gidebilirsiniz.