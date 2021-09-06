Casper Via E30 Güçlü Bataryayı Şık Tasarımla Harmanlıyor  

Casper, giriş segmentte dikkatleri çeken teknik özellikleri ve tasarımı ile öne çıkan Casper Via E30 modelini satışa sundu. Şirketin Android 11 sürümüne ilk defa yer verdiği modelde, güçlü batarya ömrü ile uzun saatler kullanım imkanı sunuluyor.

Casper Via E30 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.52 inç

6.52 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 Grafik İşlemci: PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR4

LPDDR4 Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 16 MP + 5 MP + 2 MP

16 MP + 5 MP + 2 MP Video Kaydı: Full HD 30 FPS

Full HD 30 FPS Görüntü Sabitleme: -

- Ön Kamera: 8 MP

8 MP Hücresel: 4.5G

4.5G Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Arka Kapakta)

Parmak İzi Sensörü (Arka Kapakta) Suya Dayanıklılık: -

- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablosuz Şarj: -

6.52 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran ile kutudan çıkan Via E30, MediaTek Helio G35 işlemciden destek alıyor. Bu işlemci 4 GB LPDDR4 RAM ve 64 GB depolama birimi ile destekleniyor. Ayrıca grafik işlemci tarafında PowerVR GE8320 yer alıyor.

16 MP ana kamera, Full HD çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabiliyor. Ana sensöre 5 MP ve 2 MP çözünürlüğündeki ek sensörler destek olurken, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Güvenliğinizi parmak izi sensörü ile sağlayan model, 5.000 mAh kapasitesindeki bataryası ile uzun bir kullanım süresi vaat ediyor.

4 farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanıyan VIA E30, 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini sağlıyor.

VIA E30'un 16 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası; diyafram açıklığı ve sensörü ile fotoğraflara kalite katacak detaylarıyla aradığınız performansı sunuyor. 5 MP'lik destek kamerası, 115 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekilmesini sağlarken, 2MP'lik Bokeh kamerası ise fotoğraflara derinlik katıyor. 8MP ön kamerası ile selfielerin daha parlak, daha net çekilmesini sağlayarak anları ölümsüzleştiriyor.