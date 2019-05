Casper VIA G4 Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Türk teknoloji firması Casper, yeni akıllı telefonu Casper VIA G4’ü kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Peki, Casper VIA G4 özellikleri neler? Casper VIA G4 fiyatı ne kadar? Hadi gelin, bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım.

Casper VIA G4 gerek tasarımsal gerekse donanımsal özellikleriyle kullanıcıları kendisine çağırıyor. Yüksek performans sunan yapay zekalı kamerası ve uzun ömürlü bataryasıyla öne çıkan akıllı telefon, sınıfının en iddialı cihazlarından bir tanesi konumunda.

Lafı daha fazla uzatmadan, Casper’ın yeni akıllı telefonu VIA G4’ün teknik özelliklerine geçelim.

Casper VIA G4 Özellikleri

Damla V çentik ile gelen Casper VIA G4, 6.2 inç büyüklüğündeki ekranında 720 x 1520 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 82 ekran - kasa oranına sahip olan akıllı telefon, yeni tasarım dizaynı ile kullanıcılara oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıyı yakalayabilme imkanı sunuyor.

Gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22) yonga setinden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip.

Casper VIA G4’ün 13MP çözünürlüklü sensörüne, 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Öndeki çentiğinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran cihaz, 3.500mAh değerinde bataryaya ev sahipliği yapıyor. Aynı segmentteki benzerlerine göre iki kat daha fazla batarya ömrü sağlayan Casper VIA G4, tek şarj ile ortalama 1.5 - 2 gün kullanım deneyimi vadediyor.

Casper VIA G4 Fiyatı

Kutusundan Android 9.0 Pie ile Casper VIA G4, her ne kadar markanın resmi kanallarından henüz satışa sunulmuş olmasa da, n11.com gibi online perakende sitelerinde 1.500 TL bandında bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunuldu.