Casper VIA P3 İnceleme - Hangi Yeteneklere Sahip?

Casper'ın yeni akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. Casper VIA P3 modelini sizler için inceliyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Casper VIA P3'ün özelliklerine bir göz atalım.

5.86'' HD+ Çentikli IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekrana sahip olan Casper VIA P3, MediaTek Helio P60 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın depolama alanı 256 GB'a kadar artırılabilmekte. 13MP+5MP arka kamera ve 8MP ön kameraya sahip olan Casper VIA P3, 3.000 mAh'lik bataryadan besleniyor.

CASPER VIA P3 İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Casper VIA P3 incelememize geçiş yapalım. Hemen aşağıdan Casper VIA P3 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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