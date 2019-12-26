Casper Via P3 Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Casper yeni akıllı telefonu Via P3 ile birlikte giriş segmenti içerisindeki rekabete dahil olmaya hazırlanıyor. Casper Via P3 teknik özellikleri ve fiyat bilgisi haberimizde.

Casper Via P3 Teknik Özellikleri

Gücünü MediaTek Helio P60 işlemciden alan P3, 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile destekleniyor. Bu depolama alanını MicroSD kart desteği sayesinde 256 GB kadar artırabilmek mümkün. P3, grafik işlemci tarafında ise Mali-G72 MP3 barındırıyor.

Ön tarafa baktığımızda 5.86 inç boyutunda HD+ çözünürlükte ekran görüyoruz. IPS LCD ekranın geleneksel çentik ile geldiğini söyleyelim. Bu çentiğin içerisinde 8 MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. 13 MP çözünürlüğündeki ana kamera, Full HD 30 fps video kaydı yapabiliyor. Bu kameraya 5 MP derinlik algısı sensörü eşlik ediyor.

3.000 mAh kapasitesindeki bataryaya sahip olan P3, 10W şarj desteğine sahip. Malzeme tarafında plastik ve polikarbonat karışımından oluşan modelin 163 gram ağırlığında olduğunu söyleyelim.

Casper Via P3 Fiyatı

Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Casper Via P3, 'Uzay Siyahı' rengi ile satın alınabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.599 TL olarak açıklandı.