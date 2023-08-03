Casper'dan Yeni VIA S40 Tablet: Üstün Mobil Özgürlük Deneyimi!

Türkiye'nin lider teknoloji markası Casper, yıllarca sorunsuz ve keyifli kullanım sağlamak için tasarlanan VIA S40 tableti tanıttı.

Tabletler, uzun pil ömürleri, taşınabilirlikleri ve işlevsellikleriyle mobil özgürlük arayanların vazgeçilmezi hâline geldi. Casper'ın VIA S40 tableti, sorunsuz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunarak hem günlük aktiviteler hem de işle ilgili görevler için ideal bir seçim olarak dikkat çekiyor.

Casper, her yeni seride daha güçlü, kullanışlı ve modaya uygun tablet tasarımları sunmaya devam ederek film izlemeyi, kitap okumayı veya uzaktan çalışma ve eğitimle uğraşmayı seven kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Keyifli Okuma ve Eğlence

Casper VIA S40 tablet, şık tasarımı daha büyük ekran boyutlarıyla birleştiriyor ve bu mükemmel tasarım ve performans dengesi, onu okuma ve eğlenceli izleme deneyimleri için ideal hâle getiriyor.

4 GB RAM, 10.4 inç ekran, canlı renkler ve güçlü pil performansı ile VIA S40 oyun oynamak, film izlemek ve diğer aktiviteler için optimum hız sunuyor.

İnce, Hafif ve Zengin Özellikli

VIA S40, yalnızca 8 mm inceliğinde ve 474 g ağırlığındaki ince ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor.

Ayrıntılı görüntüler yakalamak için 8MP arka kameraya ve 5MP ön kameraya sahip olan tablet ayrıca Dolby ses teknolojisi, daha hızlı veri paylaşımı için Bluetooth 4.2, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi desteği ve 8 çekirdekli MTK 8183 işlemcisi sayesinde 2.0 Ghz hızında akıcı performans sunuyor.

Uygun Fiyatlı Mobilite

Casper VIA S40, yüksek taşınabilirliği ve etkileyici performansını herkesin günlük yaşamında kullanabileceği erişilebilir bir fiyat ile piyasaya sürülüyor. İster iş, ister eğlence veya eğitim için ihtiyacınız olsun, Casper VIA S40 tablet en üst düzeyde mobil özgürlük deneyimi sunuyor.

Casper VIA S40 Fiyatı

Casper VIA S40 hakkında daha fazla bilgiye https://www.casper.com.tr/tablet/casper-via-s40 adresinden ulaşabilir ve 4.999 TL ödeyerek tableti satın alabilirsiniz.