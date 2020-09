Casper Via X20 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Casper, bir süredir beklenen yeni telefonu Via X20’nin özelliklerini duyurdu. Çok yönlü fotoğraf özelliklerinin ön planda olduğu VIA X20, ailenin en genç ve premium üyesi. İşte Casper Via X20 özellikleri.

Casper Via X20 Özellikleri

6,53 inç FHD+ sonsuz ekrana sahip olan Via X20 gücünü Mediatek Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli işlemciden alıyor. Grafik tarafında ise cihaza Mali-G72 MP3 GPU eşlik ediyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan cihazın arka tarafında geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için farklı sensörler bulunuyor. VIA X20’nin geniş açılı kamerasında Sony IMX586 sensörü kullanılırken, kamera 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğünde. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 25MP'lik sensör bulunmakta. Via X20 4.510 mAh bataryadan beslenmekte.

Casper Via X20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,53 inç FHD+ sonsuz ekran

Ekran parlaklığı: 400 NIT

İşlemci: MTK Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli

Grafik işlemci: Mali-G72 MP3

Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 6GB RAM LPDDR4x

Artırılabilir hafıza: 512 GB

Kamera MP: Arka: 48+8+2+2 MP Ön: 25 MP

Wi-fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 4.510 mAh

Ağırlık: 190 gr.

Boyut: 163.73 * 77.1 * 8.8mm

Renk seçenekleri: Premium Mavi

Yeni Casper X20 ile tanışmak ve daha fazla bilgi almak için burada yer alan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.