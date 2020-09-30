Casper Via X20 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Casper, bir süredir beklenen yeni telefonu Via X20’nin özelliklerini duyurdu. Çok yönlü fotoğraf özelliklerinin ön planda olduğu VIA X20, ailenin en genç ve premium üyesi. İşte Casper Via X20 özellikleri.
Casper Via X20 Özellikleri
6,53 inç FHD+ sonsuz ekrana sahip olan Via X20 gücünü Mediatek Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli işlemciden alıyor. Grafik tarafında ise cihaza Mali-G72 MP3 GPU eşlik ediyor.
6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan cihazın arka tarafında geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için farklı sensörler bulunuyor. VIA X20’nin geniş açılı kamerasında Sony IMX586 sensörü kullanılırken, kamera 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğünde. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 25MP'lik sensör bulunmakta. Via X20 4.510 mAh bataryadan beslenmekte.
Casper Via X20 Teknik Özellikleri
- Ekran: 6,53 inç FHD+ sonsuz ekran
- Ekran parlaklığı: 400 NIT
- İşlemci: MTK Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli
- Grafik işlemci: Mali-G72 MP3
- Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 6GB RAM LPDDR4x
- Artırılabilir hafıza: 512 GB
- Kamera MP: Arka: 48+8+2+2 MP Ön: 25 MP
- Wi-fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
- İşletim sistemi: Android 10
- Batarya: 4.510 mAh
- Ağırlık: 190 gr.
- Boyut: 163.73 * 77.1 * 8.8mm
- Renk seçenekleri: Premium Mavi
Yeni Casper X20 ile tanışmak ve daha fazla bilgi almak için burada yer alan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
YORUMLAR