Casper, RTX 40 Serisiyle Yenilenen Excalibur G911'i Duyurdu
Casper, yeni RTX 40 serisi ekran kartları ve Intel'in 13. Nesil işlemcileriyle yenilediği Excalibur G911 dizüstü bilgisayarını duyurdu. İşte detaylar!
Türkiye'nin teknoloji markası Casper, oyun tutkunlarının ve performans arayışında olan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek NVIDIA RTX™ 40 serisi ekran kartları ve Intel'in 13. Nesil işlemcileriyle yenilenen Excalibur G911 dizüstü bilgisayarını duyurdu.
En son teknolojileri kullanıcılarına sunan Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcıların ihtiyacını karşılamak için Excalibur G911 dizüstü bilgisayarını yeniledi. Excalibur G911, NVIDIA RTX™ 40 serisi ekran kartları ve Intel'in 13. Nesil işlemcileriyle donatıldı. Ayrıca 13. Nesil işlemcilerin de en üst segmenti olan HX versiyon işlemcileri destekleyerek 13700HX Core i7 ve 13900HX Core i9 ile birlikte kullanıcıların en üst performansları deneyimlemesini sağlıyor.
Görsellikte gerçekçilik arayan oyuncular ve mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda çalışan profesyoneller için ideal bir seçenek olan Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızıyla ve 500NIT %100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla ultra net ve en doğru renkleri veriyor.
Casper, Excalibur G911 dizüstü bilgisayarıyla birlikte kullanıcılarına, 3 bölgeye ayrılmış RGB klavyesi ve arka havalandırma kısmında bulunan full RGB aydınlatmasıyla sayesinde binlerce renk alternatifini ve eşsiz RGB deneyimini yaşama imkânı sunuyor.
Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yenilenen ve kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile performansı, güçlü donanımlarıyla karşıladı. Turbo termal soğutma teknolojisi ile kullanıcılarla buluşan Excalibur G911, işlemci ve ekran kartını ayrı ayrı soğutabiliyor.
Excalibur G911 Özellikleri
- 13. Nesil Intel® Core™ i7 ve i9 HX serisi İşlemciler
- NVIDIA® GeForce® RTX™ 40 Serisi Ekran Kartları
- 27.3 mm İncelik, 2.5 Kg’lık Hafiflik
- Intel® KILLER Wi-Fi 6E Bağlantı
- Thunderbolt 4, 40 GB/SN Bağlantı Genişliği
- USB 3.1*1 / USB 2.0*2 / USB C*1 (Thunderbolt 4) / HDMI*1 / Mini Display*1 / RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1 Port Seçenekleri
- 64GB DDR5, 32GB DDR5, 16GB DDR5, 8GB DDR5, 64GB DDR4, 32GB DDR4, 16GB DDR4, 8GB DDR4 RAM Seçenekleri
- 16.0" QHD IPS 165HZ 5ms 100% sRGB 500NIT,
- 15.6" FHD IPS 144HZ 3ms 45% 250NIT Ekran Seçenekleri
- Windows 11 Pro İşletim Sistemi
- CNC Kesim / Metal Kasa
- 65.026 farklı renk veren 3 bölgeli RGB klavye, arka havalandırma çıkışı Full RGB Aydınlatma
- Turbo Termal Soğutma Teknolojisi (5 Termal Bakır Boru, 2 Akıllı Turbo Fan, 0.3 mm Fan Bıçağı, 12 Termal Ped)
- DYNAMIC BOOST 2.0 Yapay Zeka Desteği
- 720P HD 1 MP Kamera
- 4cell 64 Whr Batarya / 230 Watt Adaptör
Kurumsal İhtiyaçlarınızı Karşılayacak Laptop: Casper Nirvana C600
Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve hayatın dijitalleşmesi, kurumların tercihlerini de şekillendiriyor. Şirketlerin tüm ihtiyaçlarını güçlü ve performanstan ödün vermeyen çözümleriyle karşılayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Intel’in 12.
YORUMLAR