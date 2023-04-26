Casper, RTX 40 Serisiyle Yenilenen Excalibur G911'i Duyurdu

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, oyun tutkunlarının ve performans arayışında olan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek NVIDIA RTX™ 40 serisi ekran kartları ve Intel'in 13. Nesil işlemcileriyle yenilenen Excalibur G911 dizüstü bilgisayarını duyurdu.

En son teknolojileri kullanıcılarına sunan Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcıların ihtiyacını karşılamak için Excalibur G911 dizüstü bilgisayarını yeniledi. Excalibur G911, NVIDIA RTX™ 40 serisi ekran kartları ve Intel'in 13. Nesil işlemcileriyle donatıldı. Ayrıca 13. Nesil işlemcilerin de en üst segmenti olan HX versiyon işlemcileri destekleyerek 13700HX Core i7 ve 13900HX Core i9 ile birlikte kullanıcıların en üst performansları deneyimlemesini sağlıyor.

Görsellikte gerçekçilik arayan oyuncular ve mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda çalışan profesyoneller için ideal bir seçenek olan Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızıyla ve 500NIT %100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla ultra net ve en doğru renkleri veriyor.

Casper, Excalibur G911 dizüstü bilgisayarıyla birlikte kullanıcılarına, 3 bölgeye ayrılmış RGB klavyesi ve arka havalandırma kısmında bulunan full RGB aydınlatmasıyla sayesinde binlerce renk alternatifini ve eşsiz RGB deneyimini yaşama imkânı sunuyor.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yenilenen ve kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile performansı, güçlü donanımlarıyla karşıladı. Turbo termal soğutma teknolojisi ile kullanıcılarla buluşan Excalibur G911, işlemci ve ekran kartını ayrı ayrı soğutabiliyor.

Excalibur G911 Özellikleri