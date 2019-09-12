Castlevania: Grimoire of Souls'un TGS 2019 Fragmanı Yayınlandı

Tokyo Game Show 2019 fuarının bugün resmi olarak başlaması ile geliştirilme aşamasında olan oyunların da yeni fragmanları birer birer yayınlanıyor. Castlevania: Grimoire of Souls bunlardan bir tanesi oldu. Japon yayıncı Konami, Castlevania: Grimoire of Souls için yeni bir fragman yayınladı.

iOS tabanlı tabanlı cihazlar için geliştirilmekte olan Castlevania: Grimoire of Souls, geçtiğimiz sene duyurulmuştu. Henüz bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, Drakula'nın bertaraf edilmesinden sonraki bir zamanda geçecek. Bahsi geçen olay ile dünyanın huzurlu bir yer olacağı düşünülse de Genya Arikado'ya gelen bir mektup bu dönemin pek de uzun sürmeyeceğinin habercisi olacak. Öyle ki mektupta Drakula'nın yeniden dirileceğinden bahsediliyor. Bu bilginin doğru olup olmadığını merak eden Arikado da gönderenin yanına gitmek için yola çıkıyor.

Drakula'yı sonsuza kadar bertaraf etmek için bize yardımı dokunacak olan Lucy adında bir araştırmacının yanı sıra seriden tanıdığımız Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa ve Marie karakterleri de senaryonun akışına göre yönetebileceğimiz karakterler olacaklar.

Dörde dört dahil olmak üzere çoklu-oyuncu desteğinin bulunacağı oyunda, kooperatif modu da olacak. Bunun yanı sıra eğer sadece bölüm sonlarındaki düşmanlarla arkadaşlarınızın yardımını alarak savaşmak istiyorsanız buna uygun bir seçenek de mevcut olacak. Ayrıca ölüyü diriltme yeteneğimiz de var.

Castlevania: Grimoire of Souls oyununun Konami tarafından yayınlanmış olan Tokyo Game Show 2019 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.