Castlevania: Symphony of the Night, Mobil Cihazlara da Geldi

Castlevania: Symphony of the Night maceranızı yanınıza alabileceksiniz. Konami, ünlü oyunun mobil cihazlara da çıkış yaptığını duyurdu.

Castlevania: Symphony of the Night, ilk olarak 1997 yılında ve PlayStation için satışa sunulmuştu. Gerek etkileyici hikayesi gerekse de oynanış yapısı ile memnun edici olan oyun, kısa sürede büyük bir popülarite sağlamıştı. Oyuncuların oldukça büyük ilgi gösterdiği Castlevania: Symphony of the Night, aradan geçen zamanda Sega Saturn, Castlevania: The Dracula X Chronicles adıyla Playstation Portable, Xbox 360 ve son olarak Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood adıyla da PlayStation 4 için satışa sunulmuştu.

Kült oyun şimdi de mobil cihazlara geldi. Hem App Store hem de Google Play üzerinden satın alabileceğiniz oyunun fiyatı 19.99 TL olarak belirlenmiş. iOS tarafında iOS 9.0 ve üstü yazılım gerekiyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca ve İspanyolca olmak üzere altı farklı dil desteği bulunan Castlevania: Symphony of the Night oyununun boyutu 341 MB.

Android tarafında ise 4.4 ve üstü yazılımın gerekeceği oyun, cihazınızda 227 MB alana ihtiyaç duyuyor. Ayrıca iOS versiyonunda olduğu gibi altı farklı dil seçeneği sunulacak.

Oynanış olarak oyun kontrol kolları ile tam uyumlu olan oyunun devam etme özelliği de bulunuyor. Bu sayede, kaldığınız yerden devam edebilmeniz mümkün oluyor. Bunların yanı sıra başarım desteği de sunuluyor.

Castlevania: Symphony of the Night konusu

Richter Belmont'ın Drakula'yı bertaraf edişinden ve ortada kayboluşundan beş yıl sonra, Castlevania yeniden yükseliyor. Bununla bağlantılı olarak Drakula'nın oğlu Alucard da uyanıyor ve uykuda olduğu süreçte nelerin yaşandığını araştırmaya başlıyor. Bu esnada, Richter'ın eltisi Maria Renard da Castlevania'ya tek başına giriyor ve yolu Alucard ile kesişiyor.