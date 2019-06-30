Castlevania: Symphony of the Night, Temmuz'un Games With Gold Oyunlarından

Sony Temmuz ayının PlayStation Plus oyunlarını açıkladıktan sonra, gözlerimizi yeni Games With Gold oyunları için rakibi Microsoft'a çevirmiştik. Beklenen duyurunun aynı gün içerisinde yapılacağını tahmin ediyorduk ama bugüne kadar kaldı.

Temmuz ayına girmemize az bir zaman kala Xbox Wire üzerinden açıklama yapan Microsoft, yeni ayda verilecek olan ücretsiz oyunları duyurdu. Temmuz ayında Games With Gold üzerinden verilecek olan oyunlar Inside, Big Crown: Showdown, Castlevania: Symphony of the Night ve Meet the Robinsons olacak.

Inside (1 - 31 Temmuz 2019) - Xbox One

Playdead tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş ve yayınlanmakta olan Inside, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Limbo için ruhsal devam oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Inside oyununda genç bir karakteri yönetiyoruz. Bir yandan dünyanın şeytani güçlerine karşı mücadele ederken bir yanda da karşımıza çıkan çevresel bulmacaları çözerek yolumuza devam ediyoruz. Kullanılan yarı monokromatik renk paleti ile etkileyici bir görselliği olan oyun, eğer Limbo'yu sevdiyseniz hoşunuza gidecektir.

Big Crown: Showdown (16 Temmuz - 15 Ağustos 2019) - Xbox One

Hyper Luminal Games Ltd tarafından geliştirilmiş olan Big Crown: Showdown, arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçireceğiniz bir oyun diyebiliriz. Tabii ki arkadaşların düşman olacağını saymazsak. Dört kişiye kadar yerel ve çevrimiçi çoklu-oyuncu desteği olan oyunda, taç için çetin bir mücadele sizleri bekleyecek. On beş farklı bölümün olacağı nihai savaşta, bir yandan ölümcül tehlikelerden kaçarken bir yandan da rakiplerinizi saf dışı bırakmanızın gerekeceği mücadelelere gireceksiniz.

Castlevania: Symphony of the Night (1 - 15 Temmuz 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Konami firmasının oyun dünyasına kazandırdığı en kaliteli serilerden olan Castlevania serisinin bu oyunu, Castlevania: Rondo of Blood için bir devam oyunuydu. Vampir avcısı Richter Belmont, Dracula'nın kalesine taarruzda bulunmuş, Castlevania'yı lanetlemiş ve Dracula'yı da tahtalı köye göndermişti. Bu olaydan beş yıl sonra, Dracula'nın oğlu Alucard ebedi uykusundan uyanıyor ve uyuduğu süre boyunca nelerin olduğunu araştırmaya girişiyor.

Meet the Robinsons (16 - 31 Temmuz 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Animasyon filmine bağlı kalınarak geliştirilmiş olan Meet the Robinsons oyununda, Wilbur Robinson isimli bir karakteri yönetiyoruz. Kendi başında zamanda yolculuk çalışmaları yapan ve babasının zaman makinesi ile ilgili uyarılarına kulak asmaması sonucunda ikinci zaman makinesi Bowler Hat Guy tarafından çalınan karakterimiz Wilbur, makinesinin peşinden geçmişe kadar gider. Ne var ki burada Stanley ve Lizzie ile yaşanan hadise sonucunda alternatif bir gelecek oluşmaya başlıyor. Wilbur'a düşen ise Bowler Hat Guy'ın izini sürmeye devam etmeden önce zaman akışını eski haline döndürmek olacak.