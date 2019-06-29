Catalog İsimli Bir Şirket DNA’ya Veri Depoladı

Veri depolama teknolojisinin son dönemlerde büyük bir hızla gelişmesi ile birlikte Catalog tarzı şirketler ortaya çıktı. ABD’li bir girişim olan Catalog kuruluşunun iddiası son derece büyük. Onlara göre insan DNA'sı elimizdeki USB’ler gibi kullanılabilir. İşte haberimizin detayları.

Cem Yılmaz'ın Gora filmini mutlaka hatırlarsınız. Orada Cem Yılmaz'a bir veri yüklemesi DNA aracılığıyla yapılmıştı. Bu şirket aslında tam olarak böyle bir şey yapıyor diyebiliriz. Mevcut verileri sizlerin DNA’sına herhangi bir aksaklık olmadan yerleştirilebiliyorlar.

Catalog isimli şirket Wikipedia bilgilerini DNA’ya yükledi

Bu İlginç kuruluş tarafından Cuma günü yapılan bir açıklamada, Wikipedia içerisindeki bütün İngilizce metinlerin yüklendiği ifade edildi. Burada belirtilen veriler yaklaşık olarak 16 GB gibi bir yer kaplıyor. Ancak ilk etapta kullanılan depolama birimi, mevcut olanlardan çok daha büyük.

DNA yazıcı olarak isimlendirilen bu makineler, muhtemelen ilerleyen dönemlerde daha küçük boyutlara ulaşacaktır. İlk bilgisayarın sahip olduğu boyutlar düşünüldüğünde, aslında aynı yol kullanılarak ilerleme sağlanıyor. İnsan DNA’sı bu şirkete göre dünyanın en sağlam veri depolama alanları. Bu nedenle Catalog için DNA benzersiz bir fırsat sunuyor.

Catalog şu an için saniyede 4MB dosya aktarımı gerçekleştirebiliyor. Tüm bu geliştirmeler sonucunda şirketin günde 125GB veri depolaması da beklentiler arasında. Bu depolama birimleri, 10 bin yıl sonraya dahi kalabilecek.

Peki sizce de Catalog veri depolanması ne tür sonuçlar doğuracaktır? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.