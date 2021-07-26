Çatı Hizmetleri Sağlayıcısı Şirkete 1 Puan Verince Davalık Oldular!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çifte çatı hizmetleri sağlayan bir şirkete 1 puan verdiği için 112 bin dolarlık dava açıldı. Çift, şirketin kendilerine kötü bir hizmet verdiğini ve bu nedenle de onlara bir yıldız verdiğini ancak şirketin onların altı haneli bir para ödemesini sağlamak için dava açtığını söyledi.

Autumn Knepper ve Adam Marsh, bu hafta KGW'ye yaptığı açıklamada ERS'in (Executive Roof Services) kendilerine 112 bin dolarlık dava açtığını ifade etti. Knepper ve Marsh, ERS'in onların aleyhine açtığı davada derecelendirmenin bir karalama olduğunu ileri sürdüğünü savundu.

Marsh ile Knepper'ın her ikisi de incelemelerinde evlerine gönderilen görevlilerin kendilerine karşı kaba davrandığını iddia etti. Çift ayrıca Better Business Bureau'ya şikayette bulundu. Çatı şirketinin avukatı, KGW'ye yapmış olduğu açıklamada ikisinin de şirkete zarar vermek için yola çıktıklarını söyledi.

Knepper, evine gelen görevlinin kendisine herhangi bilgi vermediğini, ev sahibinden alması gerektiğini söylediğini, müdürle konuşmak istediğini söylediğinde kendisine güldüğünü öne sürdü ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bana onu sözlü olarak taciz ettiğimi söyledi ve telefonu yüzüme kapattı."

Knepper'ın açıklamasını sürdüren Marsh, "Çok kaba davrandı, bana müdür olduğunu, konuşabileceğim başka kimse olmadığını söyledi ve telefonu yüzüme kapattı" dedi. Marsh, şirketin çatı onarma işinin ne zaman tamamlanacağı konusunda kiracılara hiçbir şekilde bilgi vermediğini belirtti.

Çatı Hizmetleri Sağlayıcısı Şirket Çiftle İletişime Geçti

ERS'in sahibi Michael Mecham, iddiaya göre çift ile iletişime geçti ve Knepper'a şirketin itibarına daha fazla zarar vermeden önce olumsuz incelemesini hemen kaldırılması gerektiğini söyledi. Görüşmenin ardından polisle irtibat kurduğunu söyleyen Knepper, "Nerede yaşadığımı bildiğini söyledi. Bana davmak için yüz bin dolar harcayacağını söyledi" sözlerini kullandı ve şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

"Dürüst olmak gerekirse ağlamaya başladım. Çok korkmuştum. Bir avukata param yetmiyor. 112.000 dolar ödeyecek gücüm yok. Yapamam. İflas başvurusunda bulunmak istemiyorum."

Newsweek'e göre olumsuz derecelendirmeler yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda birçok dava açıldı. Davacı işletmelerin büyük bir kısmı, işletme hakkında olumsuz yorum yapan müşteriden on binlerce dolar kazandı.

Şirketin temsilcisi Avukat David Bowser, KGW-TV'ye davanın aslında olumsuz derecelendirmelerle alakalı olmadığını, ERS'e kasıtlı olarak zarar vermek için yaptıkları derecelendirmeden ötürü açıldığını açıkladı.