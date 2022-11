Türk Yapımı Cats and the Other Lives, 16 TL Fiyatıyla Satışa Sunuldu

Cultic Games adındaki yerli oyun geliştirici stüdyosunun 3 yıldır geliştiriciliğini üstlendiği oyunu Cats and the Other Lives, uygun bir fiyat etiketiyle Steam'de bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Türkçe dil desteğini de esirgemeyen ekip, oyunu sekiz farklı dile yerelleştirerek 16 TL fiyat etiketiyle oyuncuların beğenisine sunuyor.

Cats and the Other Lives'da dağılmış bir ailenin yeniden bir araya gelmesini, evin kedisi Aspen’in bakış açısıyla incelediğimiz hikâye odaklı bir deneyim oyunculara sunuluyor. Özellikle son dönemde artan başarılı kedi odaklı yapımlara böylelikle bir yenisi daha ekleniyor.

Cats and the Other Lives Konusu

Ailenin reisi Bernard Mason’ın ölümünün ardından, Mason ailesinin geride kalan üyeleri son görevlerini yerine getirmek için çocukluklarının geçtiği baba evlerinde son kez bir araya gelirler. Evin kedisi Aspen olarak oyuncular gizemli Mason ailesinin umutlarına, hayal kırıklıklarına ve pişmanlıklarına dokunurken, on yıllara uzanan bir hikâyeyi deneyimleme şansı bulacaktır.

Oyun, basit ve içgüdüsel bir oynanışı olan point and click tarzını benimserken, dünyanın çeşitli yerlerindeki ev kedilerinin davranışları etrafında şekillenen dizayn elementlerini ön plana çıkarmaktadır.

Siz de 16 TL fiyat etiketine sahip yerli oyun Cats and the Other Lives'ı satın almak istiyorsanız aşağıdaki Steam sayfasından oyuna ulaşabilirsiniz.