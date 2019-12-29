Caviar'dan 100 Bin Dolarlık iPhone 11

Rus şirket Caviar, "tuhaf iPhone'lar" yapmakla ün kazandı ve şimdi de altın kaplama iPhone 11 ile ortaya çıktı. YouTuber Marques Brownlee, Porsche Taycan ile aynı paraya mal olan iPhone 11'i inceledi.

Daha önce iPhone X ve iPhone XS gibi modellere de altın kaplama kasa yapan Rus şirket Caviar, arka cam paneli çıkarılmış ve 24 ayar altın, 127 parça elmasla değiştirilmiş standart bir iPhone 11 Pro üretti. Ancak bu sefer telefonun kasasında mekanik saat de var.

Solarius Zenith iPhone 11 Pro ismi verilen bu özel modele sahip olmak içinse 100 bin dolar gibi bir paranın gözden çıkarılması gerekiyor. Tourbillon adı verilen mekanik saat sistemini barındıran bu iPhone'un kasasında çeşitli göktaşı parçalarının yer aldığı da dile getirildi.