  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Çay Bardağı Emoji Olsun Kampanyası Başlatıldı

Çay Bardağı Emoji Olsun Kampanyası Başlatıldı

İnce belli çay bardağı emoji
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Sosyal Medya
YORUM YAZ

Neredeyse ülkemizin sembollerinden bir tanesi haline gelen ince belli bardakta servis edilen çay için Twitter üzerinden kampanya başlatıldı. Hamburgerden tacoya kadar birçok başka kültürel yemeğin ve içeceğin emoji olarak kullanılabildiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, “ince belli bardakta çay emoji olsun” kampanyasına destek olmaya başladılar.

“Neden sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da efsaneleşen ince belli çay bardağı yok?” düşüncesiyle yola çıkılan kampanya #TEAmojiNOW etiketiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Paşabahçe ve Çaykur gibi büyük şirketlerin başlattığı çay kampanyasına, ünlü isimler de destek verdi.

Dijital ortamda kullanılabilecek emojilerin hangileri olacağına Unicode isimli kar amacı gütmeyen bir vakıf karar veriyor. Google, Facebook, VK gibi sosyal medya devlerinin de yer aldığı vakıf, belirli aralıklarla toplanarak, hangi emojilerin ekosisteme dahil edilebileceğini konuşuyor ve ortak bir karar çıkması durumunda, yeni emojileri listeye ekliyorlar. #TEAmojiNOW etiketiyle seslerini Unicode’a duyurmaya çalışan kullanıcılar, vakfın dikkatini çekmeleri durumunda çay emojisinin kullanılabilir hale getirilebileceğini de söylüyorlar.

Her ne kadar seçilen emojilerin evrensel olması kaidesi bulunsa da böylesine büyük bir sosyal medya desteğinin ardından Unicode’un ince bardakta çay emojisini kullanılabilir hale getirmesi işten bile değil.

 

 

 

 

 

WhatsApp'ın Yeni Emoji'leriyle Tanışın SOSYAL MEDYA WhatsApp'ın Yeni Emoji'leriyle Tanışın

Orijinal Smiley Emojisi Tam 35 Yaşına Bastı İNTERNET Orijinal Smiley Emojisi Tam 35 Yaşına Bastı

2018’de Telefonlara 67 Tane Yeni Emoji Gelecek MOBİL 2018’de Telefonlara 67 Tane Yeni Emoji Gelecek

ETİKETLER: twitter bardak

YORUMLAR