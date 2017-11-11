Çay Bardağı Emoji Olsun Kampanyası Başlatıldı

Neredeyse ülkemizin sembollerinden bir tanesi haline gelen ince belli bardakta servis edilen çay için Twitter üzerinden kampanya başlatıldı. Hamburgerden tacoya kadar birçok başka kültürel yemeğin ve içeceğin emoji olarak kullanılabildiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, “ince belli bardakta çay emoji olsun” kampanyasına destek olmaya başladılar.

“Neden sushi, hamburger, taco, pizza gibi ülkelerin simgesi haline gelmiş emojiler var da efsaneleşen ince belli çay bardağı yok?” düşüncesiyle yola çıkılan kampanya #TEAmojiNOW etiketiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Paşabahçe ve Çaykur gibi büyük şirketlerin başlattığı çay kampanyasına, ünlü isimler de destek verdi.

Dijital ortamda kullanılabilecek emojilerin hangileri olacağına Unicode isimli kar amacı gütmeyen bir vakıf karar veriyor. Google, Facebook, VK gibi sosyal medya devlerinin de yer aldığı vakıf, belirli aralıklarla toplanarak, hangi emojilerin ekosisteme dahil edilebileceğini konuşuyor ve ortak bir karar çıkması durumunda, yeni emojileri listeye ekliyorlar. #TEAmojiNOW etiketiyle seslerini Unicode’a duyurmaya çalışan kullanıcılar, vakfın dikkatini çekmeleri durumunda çay emojisinin kullanılabilir hale getirilebileceğini de söylüyorlar.

Her ne kadar seçilen emojilerin evrensel olması kaidesi bulunsa da böylesine büyük bir sosyal medya desteğinin ardından Unicode’un ince bardakta çay emojisini kullanılabilir hale getirmesi işten bile değil.

Yalnızca çaya değil, bir kültüre şeklini veren #İnceBelli bardağımız, sizce de emoji olmayı hak etmiyor mu? Destekliyoruz. #TEAmojiNOW @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/e41n4E5jIG — Paşabahçe (@pasabahce) 8 Kasım 2017