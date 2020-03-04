Çaycı Hüseyin: "Beni Sürekli Öldürüyorlar"

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakteri ile ünlü olan Alparslan Özmol, sosyal medyada çıkan haberlere büyük tepki gösterdi.

"Çaycı Hüseyin Öldü Mü?" İddialarına Yanıt Geldi!

Çaycı Hüseyin'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan haberlerde Corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Twitter'da Türkiye gündemine giren Çaycı Hüseyin hakkında vatandaşlar attıkları tweetlerde başsağlığı dileklerini iletmişti. Konu hakkında Alparslan Özmol UçanKuş TV'ye açıklamalarda bulundu. Alparslan Özmol yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum"

Alparslan Özmol geçtiğimiz yıl Ağustos ayından yeniden öldü mü iddiaları ile gündeme gelmişti. Özmol Ağustos ayında yaptığı açıklamada "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti ve büyük isyan etmişti.

Sizler Alparslan Özmol'un sosyal medyada sürekli öldürülmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yoruımlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!