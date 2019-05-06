CC Search, 300 Milyon Görüntüye Ücretsiz Erişim İmkanı Sağlıyor

Creative Commons, kullanımı belirli koşullar altında ücretsiz olan 300 milyondan fazla görüntüye kolayca erişilebilmesini sağlayan bir arama motoru başlattı.

Bu dev veritabanında, Flickr'ın yanı sıra Rawpixel ve New York Metropolitan Sanat Müzesi ve İngiltere Bilim Müzesi gibi bir dizi müzedeki eserlere ait görüntüler de bulunuyor.

İlk olarak 2001 yılında faaliyetlerine başlayan Creative Commons (CC), ürün sahibinin belirlediği kurallara uymaları şartıyla, sanatçıların eserlerini ücretsiz olarak paylaşma ve kullanmaları için insanlara telif hakkı lisansları sunuyor.

Telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan CC, birkaç yıldır devam eden beta sürecinin ardından CC Search adındaki arama motorunu kullanıcıların hizmetine sundu.

CC, resmi internet sayfasından paylaştığı blog yazısında, yeni arama motorunun daha temiz bir arayüze sahip olduğunu ve kullanıcılara daha iyi bir gezinme deneyimi sunacağını söyledi.

Yeni arama motorunun creativecommons.org ile uyumlu olduğunu belirten CC, "Başlık altında, arama yükleme zamanlarını ve arama kelime ile alaka düzeyini geliştirdik. Ayrıca araçların ne zaman ve nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için analitik uyguladık” ifadelerini kullandı.

CC Search'e buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.