CD Project RED’e Cyberpunk 2077 Yüzünden Dava Açıldı

Satışa sunulduğu ilk günden itibaren tartışmaların odağı haline gelen CD Project RED, adından söz ettirmeye devam ediyor. New York merkezli Rosen Law isimli hukuk bürosu, CD Project RED’e Cyberpunk 2077 nedeni ile dava açtı. Rosen Law tarafından video oyunu sektörünün en önemli ismine açılan dava ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

CD Project RED’e Açılan Cyberpunk 2077 Davasının Detayları

Son zamanlarda Cyberpunk 2077’de yer alan hatalar nedeni ile eleştirilerin odağı haline gelen video oyunu firması CD Project RED’e ilk dava açıldı. Rosen Law isimli bir firma, şirkete karşı toplu dava açtığını duyurdu. Şirketin oyunun yayınlanmadan önceki durumu konusunda 16 Ocak ve 17 Aralık 2020 tarihleri arasında hisse alan yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini belirten Rosen Law, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One platformlarında "muazzam sayıda hata" nedeniyle "neredeyse oynanamaz" olduğunu iddia etti.

Hukuk şirketi tarafından video oyunu firmasına açılan davada şu anda bir katılımcı yok fakat hissederlar internet üzerinden bir form doldurarak davaya katılabilir. Küresel yatırımcı hakları konusunda uzmanlaşan Rosen Law, perşembe günü yaptığı açıklamada, davaya katılmak isteyen yatırımcıların firma ile iletişime geçmelerini istedi.

The New York Times tarafından aktarılan bilgiye göre Polonya’daki yatırımcıların da söz konusu firmaya yasal işlem başlatmayı düşünüyor. Başka bir hukuk firması Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz de söz konusu iddiayı araştırıyor. Görünüşe göre yatırımcıları yanlış yönderdiği iddia edilen Polonya merkezli oyun firması CD Project RED’i çok zor günler bekliyor.

Açık dünya temasına sahip olan Cyberpunk 2077’nin bu kadar tepki almasındaki en büyük sorun video oyununda yürürken bile karşılaşılabilecek çoklukta hatalar mevcuttu. Örneğin, araç kullanırken karakterin pantalonunun aniden kaybolması ya da düşman karakterlerin görev esnasında anlamsız bir biçimde çatışmaya ara verip kenarda durması, rahatsız edici hatalara verilebilecek örneklerden yalnızca birkaç tanesidir. Çok sayıda hatanın yer aldığı oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerini satın alanlara para iadesi yapılmıştı.

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