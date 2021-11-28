CD Project RED Satılıyor mu? Açıklama Geldi

CD Project RED satılıyor mu? Bu, son zamanlarda çok sayıda kullanıcı tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Polonya merkezli oyun stüdyosu, konu ile ilgili bir açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

CD Project RED Satılıyor mu Sorusuna Yanıt Geldi

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Projekt RED, stüdyonun itibarını zedeleyen Cyberpunk 2077 nedeni ile zor bir yıl geçirdi. Şirket, açık dünya temalı rol yapma oyunundan dolayı tepkilerin odağı haline gelmişti.

Bu yılın başlarında popüler oyun stüdyosunun büyük bir kuruluş tarafından satın alınacağına yönelik birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Bu durum, çok sayıda oyuncunun kafasında soru işaretinin oluşmasına yol açmıştı.

CD Project RED, Polonya merkezli Rzeczpospolita isimli bir gazeteye konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. CD Project RED Başkanı Adam Kiciński, yaptığı açıklamada, stüdyonun bağımsız kalmayı planladığını ve daha büyük bir kuruluş ile güçlerini birleştirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Büyük bir varlığın parçası olmayı istemediklerini ifade eden Kiciński, stratejik bir yatırım da aramadıklarının altını çizdi. CD Project RED Başkanı Kiciński tarafından yapılan açıklama ile birlikte ortaya atılan iddialar yalanlanmış oldu.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyun stüdyosu, satın alınma ile ilgili bazı söylentilere daha önce de maruz kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un CD Project RED'i satın alınacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı fakat bununla ilgili herhangi bir kanıt bulunmuyordu.

CD Projekt RED, aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışmak için geçtiğimiz aylarda Digital Scapes ve The Molasses Flood isimli oyun stüdyolarını bünyesine katmıştı.

Cyberpunk 2077 hayal kırıklığına uğratmış olabilir fakat oyun finansal olarak başarısız olmadı ve şirkete yüksek miktarda para kazandırdı. Satışlar bu yıl yama, DLC ve yeni nesil konsol sürümünün eksikliği nedeni ile yavaşladı ancak önümüzdeki yıl oyunun satışlarında önemli bir artış yaşanabilir.

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