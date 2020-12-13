CD Projekt, Cyberpunk 2077’deki Hatalarla İlgili Sorumluluğu Üstlendi

Yayıncılık ve geliştiricilik pozisyonunda CD Projekt Red’in yer aldığı Cyberpunk 2077, birkaç gün önce çıkışını gerçekleştirmiş bir oyun olarak oyuncuların beklentilerini karşılamak için piyasaya sürülmüştü fakat oyunda yer alan hatalar, oyuncuların beklentileri yeterince karşılamadı. Bloomberg'ün haberine göre CD Projekt yöneticileri Cyberpunk 2077’deki hatalar ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendi.

Cyberpunk 2077’deki Hatalar, Oyunculardan Yoğun Tepki Görmüştü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de erişime açılan video oyunu özellikle Play Station 4 ve Xbox One konsollarında çok fazla performans sorunu ile gündeme gelmişti. Geliştirici ve yayıncı şirketin yöneticileri, Bloomberg’ün haberine göre personellere video oyunun hatalı bir şekilde çıkışını gerçekleştirmesine rağmen çalışanlara ekstra ödeme yapacağını duyurdu.

Bloomberg’ün haberinde aktardığı bilgilere göre cuma günü CD Projekt Stüdyo Başkanı Adam Badowski tarafından çalışanlara bir e-posta gönderildi. Bu e-postanın içerisinde Cyberpunk’ın inceleme notu ne olursa olsun, oyunun geliştirme sürecinde çok çalışan personellere ekstra ödeme yapılacağı yazıyordu. E-postada ayrıca çalışanlara verilecek ekstra ücretin oyunun kritik performansına bağlı olarak ayarlanacağına yer verildi. CD Projekt cephesinden bu haber hakkında henüz herhangi bir yorum gelmedi.

Cyberpunk Ne Kadar Beğenildi?

Cyberpunk’ın PC sürümünün şu anda Metacritic üzerinde 90 skoru bulunuyor. Metacritic, yayıncılar tarafından video oyununun kalitesinin göstergesi olarak kullanılan bir yorum toplama web sitesi olarak biliniyor. Konsol sürümlerinin şu anda bir skoru bulunmuyor.

Badowski, çalışanlara göndermiş olduğu e-postada, “Başlangıçta oyunun inceleme notlarına ve çıkış tarihine odaklanan bir bonus sistemimiz vardı ancak inceleme notlarının ardından bu sistemin şu an içerisinde bulunduğumuz koşullar altında çok da adil olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Oyunun geliştirme sürecinde çalışanlarına iddialı ve özel bir oyun sunmak için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptığını belirten Badowski, bütün çalışanlarına teşekkür etti.

Cyberpunk, en çok ertelenen video oyunlarından biri olmuştu. Bu yıl erteleme kararları ile birçok oyuncunun beklentisine zarar verdiğini düşünen şirket, oyunun bir an önce çıkışını gerçekleştirmesi için acele etmesi gerektiğini düşünmüş olabilir. Oyun çıkmadan önce ön siparişler sayesinde fazlasıyla kâr elde etmişti.