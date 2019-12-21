CD Projekt RED ile Andrzej Sapkowski Yeni Bir Anlaşma İmzaladılar

Hafta sonuna müjdeli bir haber ile girdik, sevgili takipçiler. CD Projekt RED ve Andrzej Sapkowski arasındaki buzlar en nihayetinde eridi ve olay tatlıya bağlandı.

CD Projekt RED bildiğiniz gibi The Witcher serisinin oyunlarını ünlü roman yazarı Andrzej Sapkowski tarafından yazılan aynı isimli seriye dayandırarak geliştiriyor. Ancak ne yazık ki geliştirici stüdyo ile Sapkowski arasında bir süredir imzaladıkları sözleşmeden kaynaklı bir gerginlik yaşanıyordu. Hatta 2018 yılının sonlarına doğru, ünlü yazar Polonya menşeli stüdyodan on altı milyon dolar talep etmiş ve gerekçe olarak da sözleşmenin sadece ilk oyunu kapsadığını, devam oyunlarının ve bu oyunlara ait ek paketlerin anlaşmaya aykırı olduğu gösterilmişti. CD Projekt RED elbette bu talebi geri çevirmişti.

Dün ise geliştirici stüdyo müjdeli bir haber ile çıktı karşımıza. Sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, CD Projekt RED ile Andrzej Sapkowski arasındaki sürtüşme tatlıya bağlanmış. Hatta yeni bir anlaşma bile imzalanmış. Bahsi geçen anlaşma ile hem tarafların geçmiş ve günümüzdeki gereksinimleri ve beklentileri tam anlamıyla karşılanacak hem de gelecekteki işbirliği için bir çalışma alanı yaratılmış olacak.

İmzalanan anlaşma CD Projekt RED stüdyosuna yeni haklar kazandırmanın yanı sıra, oyunlarda, çizgi-romanlarda, masaüstü oyunlarında ve ticari ürünlerde The Witcher ismini kullanma hakkını da tanıyacak.

Konu ile ilgili olarak bir yorumda bulunan Başkan ve Ortak Üst Yönetici Adam Kicinski "Her daim bay Andrzej Sapkowski'nin çalışmalarını takdir ediyoruz. CD Projekt RED ekibimiz için muazzam bir esin kaynağı." yorumunda bulundu ve devam etti: "Bugünün devam eden ilişkimizde yeni bir aşamanın başlangıcı olduğuna inanıyorum."

Yapılan duyuru elbette sıradaki The Witcher oyunu için heyecanlanmamıza neden olmadı değil ama şu an için ek bir açıklama bulunmuyor. Yani birazcık beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor ama en azından olayın tatlıya bağlanması bir hayli sevindirici oldu.