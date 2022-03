CD Projekt RED, Yeni The Witcher Oyununu Duyurdu

CD Projekt RED bugün The Witcher video oyunları serisinin yeni oyununun stratejik ortaklığın bir parçası olarak Unreal Engine 5 ile geliştirilmekte olduğunu ve seri için yeni bir destan ve Epic Games ile ise yeni bir teknoloji ortaklığı başlattığını açıkladı.

Bugünkü duyuru, CD Projekt RED'in serideki önceki tek oyunculu AAA RPG oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın piyasaya sürülmesinden bu yana The Witcher serisindeki yeni bir oyunun ilk resmî onayına işaret ediyor. Yeni oyuna dair paylaşılan ilk görselde "Yeni Bir Destan Başlıyor" ifadesinin eşlik ettiği bir madalyon yer alıyor. The Witcher evrenindeki bu yeni destanın gerçekleşeceği bilgisi dışında geliştirme süresi veya çıkış tarihi gibi başka hiçbir ayrıntı verilmedi.

CD Projekt RED, Epic Games ile çok yıllı stratejik ortaklığın bir parçası olarak Unreal Engine 5'e geçeceklerini de duyurdu. 2011'de piyasaya sürülen The Witcher 2: Assassins of Kings'ten bu yana CD Projekt RED, oyunlarını geliştirmek için REDengine teknolojisini kullanıyordu. Epic ile olan bu yeni ilişki, yalnızca lisanslamayı değil, Unreal Engine 5'in teknik geliştirmesini ve gerekli olduğunda Unreal Engine'in gelecekteki potansiyel sürümlerini de kapsıyor. CD Projekt RED geliştiricileri, The Witcher serisindeki bir sonraki oyunun geliştirilmesinden başlayarak, motoru açık dünya deneyimleri için uyarlamaya yardımcı olmak için birincil hedef olan Epic geliştiricileriyle işbirliği yapacak.

CD Projekt RED ve Epic Games Ortaklıkla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Unreal Engine 5'in kullanımı ve gelecekteki oyunlar hakkında konuşan CD Projekt RED'in CTO'su Paweł Zawodny şunları söyledi:

"Amacımız teknolojiye çok daha güçlü bir şekilde odaklanmak ve Epic Games ile olan işbirliğimiz bu prensibe dayanmakta. En başından beri, tipik bir lisanslama düzenlemesi düşünmedik; hem biz hem de Epic bu uzun vadeli, tatmin edici bir teknoloji ortaklığı olduğunun farkında. CD Projekt RED olarak bir sonraki oyunumuzun teknik yönünü mümkün olan en erken aşamadan belirlemek hayati önem taşıyor çünkü geçmişte daha iyiye ulaşabilmek ve motorumuzu yeni oyunlara uyarlayabilmek için çok fazla kaynak ve enerji harcadık. Bu işbirliği çok heyecan verici çünkü geliştirme öngörülebilirliğini ve verimliliğini artırırken aynı zamanda bize en yeni oyun geliştirme araçlarına erişim sağlıyor. Unreal Engine 5 ile geliştireceğimiz oyunlar için sabırsızlanıyorum!"

Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney ise ortaklık hakkında şunları söyledi:

"Epic Games olarak benzeri görülmemiş bir ölçekte ve doğruluk düzeyinde dinamik açık dünyalar yaratılmasını sağlamak için Unreal Engine 5'i inşa ediyoruz. Etkileşimli hikaye anlatımı ve oyunun sınırlarını birlikte zorlamak için CD Projekt RED ile ortak olma fırsatından büyük onur duyuyoruz ve bu çabamız, geliştirici topluluğuna gelecek yıllarda fayda sağlayacaktır."

Bu duyurularla eş zamanlı olarak CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin oyun motoru REDengine'in Cyberpunk 2077 DLC'lerinin geliştirilmesi için hâlâ kullanıldığını doğruladı.