CDC, Covid-19'un Resmi Semptomlarını Açıkladı!

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana yaşam tarzımızı yönlendiren ve ana gündeme yön veren yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürdükçe, virüsün yol açtığı belirtiler ve diğer ek hastalıklar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya devam ediyoruz. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi - CDC - yaptığı açıklama ile Covid-19'un resmi semptomları hakkında bazı detaylara değindi.

Covid-19'un Resmi Semptomları Neler?

Salgınla mücadelemizin yedinci ayına girerken salgını önlemenin en iyi yönteminin kendinizi hasta hissediyorsanız birilerinden kaçınmak olduğunu biliyoruz. Ülkemizde ya da diğer ülkelerde test yaptırmanın hala pek de kolay olmadığı göz önüne alındığında mevcut semptomların listesini bilmek, sizlere ve diğer herkese yardımcı olabilir.

Yine de küçük bir sorun olarak yeni tip koronavirüsün semptom listesi grip ya da rinovirüs gibi diğer virüslerin enfeksiyonları ile oldukça benzer. Bu da, hangisine sahip olduğunuzu anlamanın zor olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte hangisine sahip olursanız olun evde kalmak, maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve elleri sık sık yıkamak en doğrusu olacaktır. Aynısı, grip için de geçerli.

Covid-19 Belirtileri Nelerdir?

Hemen aşağıdaki listede Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından açıklanan en güncel semptomları görebilirsiniz. En yaygın üç semptom ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı olmakla birlikte çoğu hastada kuru öksürük de görülüyor. Daha alışılmadık bir şekilde koronavirüs enfeksiyonu tat ve koku alma kaybına yol açabiliyor.

- Ateş

- Titreme

- Öksürük

- Nefes Darlığı

- Yorgunluk

- Kas ve Vücut Ağrısı

- Baş Ağrısı

- Tat ya da Koku Kaybı

- Boğaz Ağrısı

- Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

- Mide Bulantısı ya da Kusma

- İshal

Öte taraftan ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse yukarıdaki belirtilere sahip olmanız, illa Covid-19 olduğunuz anlamına gelmez. CDC ayrıca bu listenin tüm semptomları kapsamadığını ancak çok yaygın olanları içerdiğini vurguluyor. Bu nedenle kendinizi hasta hissederseniz sağlık kuruluşlarından destek almayı ihmal etmeyin.