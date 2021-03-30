Cebinizde Para Bırakmayan Android ve iOS Uygulamalarına Dikkat

Cebinizde para bırakmayan Android ve iOS uygulamaları yayılmaya başladı. Banka hesabınızı tüketen, oturum açma bilgilerinizi çalabilen ve sizi kötü niyetli reklam spam'leriyle bombardımana tutabilen uygulamalar giderek daha yaygın hale geliyor.

Banka Hesabını Silip Süpüren Android ve iOS Uygulamalar

Araştırmacılar yeni bir uyarıda bulundular. Fleeceware olarak bilinen gizli, aşırı yüksek abonelik ücretlerine sahip kötü amaçlı uygulamalarda artış yaşandığı aktarılıyor. Fleeceware türüne sahip olan uygulamalar kullanıcılardan yüksek miktarlarda para çekiyor.

Avast'taki araştırmacılar, App Store ve Google Play Store'da bir milyardan fazla indirilen ve 400 milyon doların üzerinde geliri olan toplam 204 adet yazılım uygulaması keşfettiler. Bu uygulamaların amacı, kullanıcıları uygulamayı "test etmek" için ücretsiz bir deneme sürümüne çekmektir. Ardından bu kullanıcılar, bazen yıllık 3.432 dolara kadar yükselen abonelik ücretleri ile karşı karşıya kalmakta.

Avast tarafından fleeceware uygulamaları hem Apple'a hem de Google'a bildirildi.

Keşfedilen uygulamalar ağırlıklı olarak müzik aleti uygulamaları, avuç içi okuyucular, görüntü düzenleyiciler, kamera filtreleri, falcılar, QR kodu ve PDF okuyucularından oluşmakta. Veriler oldukça şaşırtıcı. Yaklaşık bir milyar indirme ve yüz milyonlarca dolarlık gelirle fleeceware modeli daha fazla geliştiricinin ilgisini çekiyor ve mevcut birkaç popüler uygulamanın yüksek yinelenen ücretlerle ücretsiz deneme aboneliğini içerecek şekilde güncellendiğini gösteren kanıtlar var.

Avast'ın paylaştığı App Store'da bulunan fleeceware uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Avast'ın paylaştığı Google Play Store'da bulunan fleeceware uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir uygulama indirdiniz ve ilk ekranda karşınıza "3 gün ücretsiz deneyin" tarzında bir mesaj çıktı ise o deneme sonunda aboneliğinizi iptal etmez iseniz sizden abonelik ücreti kesiliyor.

Dolandırıcılıktan Korunmak için Neler Yapılmalı?

Her iki uygulama mağazasında aboneliklerin daha yaygın hale gelmesiyle, kullanıcıların uygulamaları indirirken ve kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Fleeceware'dan kaçınmak için, aşağıda özetlenen yönergeleri izlemenizi öneriliyor: