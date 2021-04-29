Cehennem Gibi Gezegen Keşfedildi: Metalleri Eritip Buharlaştırabiliyor

Bilim insanları, cehennem gibi gezegen tespit etti. Bu gezegenin sıcaklığı 2 bin 700 °C dereceye kadar ulaşabiliyor ve bu da onu gezegenimizin en sık kullanılan metallerini kolaylıkla eritip buharlaştırabilecek kadar sıcak hale getiriyor.

Cehennem Gibi Gezegen, 490 Işık Yolu Uzaklıkta

Bilim insanları kısa bir süre önce şu anda bilinen gezegenlerden en sıcağı olabilecek bir gezegen tespit etti. Gezegenin buharlaştırıcı sıcaklığı onu tıpkı bir cehenneme dönüştürüyor. MASCARA-5b olarak da bilinen TOI-1431b, Dünya'dan 490 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu gezegenin Jüpiter'in neredeyse iki katı büyüklüğünde bir gezegen olduğu keşfedildi. Samanyolu gök adasındaki kavurucu kırmızı cüce yıldızları aşan sıcaklıklara ulaşabiliyor.

Indyturk'teki habere göre Güney Queensland Üniversitesinden astrofizikçi Dr. Breet Addison, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hayli cehennemvari bir gezegen. Gündüz tarafında sıcaklığı yaklaşık 2 bin 700 santigrat dereceye, gece sıcaklığı 2 bin 300 santigrat dereceye yaklaşıyor, atmosferinde hiçbir yaşam formu var olamaz. Hatta gezegenin gece sıcaklığı şu ana kadar ölçülen en yüksek ikinci sıcaklık." "Ev sahibi şimdiye kadar bulduğumuz, geçiş gezegenine (gözlemlendiği sırada yıldızın önünden geçen gezegenlerden) sahip en sıcak yıldızlardan biri. Bu o nedenle özellikle ilginç bir keşif. Ayrıca TOI-1431b, yıldızına çok yakın bir yörüngede olmasından ötürü incelenen en sıcak gezegenlerden biri."

Bu sıcaklığın çoğu metalin erime noktasından önemli ölçüde yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Birçok metalin sıvıya dönüşmesi için 2 bin santigrat derecenin altında bir sıcaklık yeterli oluyor. Titanyum bin 670, platin bin 770 ve paslanmaz çelik bin 375 ila bin 530 santigrat derecede erimeye başlıyor.

Gezegenin yüzey sıcaklığı her ne kadar çok fazla olsa da 5 bin 505 derece olan Güneş'in kavurucu sıcaklığını geçemiyor. Aşırı sıcak gezegenler nadiren keşfediliyor ama bu gezegen ters yöndeki yörüngesinden ötürü daha sıra dışı bir hal alıyor.

Dr. Addison, "Güneş Sistemi'ne bakacak olursanız tüm gezegenler yörüngede Güneş'in döndüğü yönde dönüyor ve hepsi aynı düzlemde yer alıyor. Bu yeni gezegenin yörüngesi o kadar eğilimli ki aslında ev sahibi yıldızının dönüş yönünün tersine doğru hareket ediyor" şeklinde konuştu.