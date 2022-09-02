Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisinden Yeni Tanıtım Geldi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, hem yayınlandığı dönemde hem de sonrasında milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuş, Türkiye'nin en iyi polisiye dizilerinden biriydi. 2010-2013 yılları arasında üç sezon yapıldıktan sonra diziye devam etmeme kararı alındı. Dizinin 4. sezonu nihayet 2019 yılında Blu TV üzerinde yayınlandı. Hayranlardan olumlu tepkiler alan Blu TV, Behzat Ç'nin hikayesini devam ettirmek için yeni bir dizi çekme kararı aldı.

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu yeni dizinin adı "Çekic ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" olarak açıklandı. Ercan Uğur tarafından kaleme alınan senaryo ilk Behzat Ç. dizisinin senaryosunu yazan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından uyarlandı.

İşte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Tanıtım Videosu!

Bu şehir yenileniyor derken aslında birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara... Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de! 💙@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/pNW7aVUwG6 — BluTV (@BluTV) September 2, 2022

Dizide Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra sevilen karakterleri canlandıran İnan Konukçu (Hayalet) ve Berkan Şal (Akbaba) da yer allacak. Senaryosunun Ercan Uğur tarafından yazıldığı dizide yönetmen koltuğunda ise Şampiyon, Adı Efsane ve Kiralık Aşk dizilerinde tanıdığımız Devrim Yalçın yer alacak.

"Birileri şehirleri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara..."

Her zaman olduğu gibi yine Ankara'da yaşanan polisiye olayları konu alacak dizinin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz gün ilk okuma provası yapılan dizide çekim aşamasına geçildi.