Celeste, Epic Games Store'da Bir Kez Daha Ücretsiz Oldu

Epic Games, sıradaki ücretsiz oyununu bir başka klasik olarak belirledi. Eğer platform oyunlarını seviyorsanız, şu anda Epic Games Store mağazasında ücretsiz olan Celeste’yi kaçırmamanızı öneriyoruz.

Celeste

TowerFall oyununun da geliştiricisi olan Matt Makes Games stüdyosunun elinden çıkan Celeste, platform türünde oldukça dikkat çekici bir oyun ve Madeline isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Oyundaki amacınız ise yedi yüzden fazla meydan okuma ve gizler ile dolu Celeste dağına tırmanmak. Madeline yolculuğu boyunca bir yandan içindeki şeytanlarla da savaşmak durumunda olacak.

Celeste esasen Epic Games Store üzerinden Ağustos ayında da ücretsiz olarak verilmişti ama o fırsatı kaçırmışsanız, bu sizin ikinci fırsatınız oldu demektir. Bu fırsatı kaçırmamak adına, TSİ 18:00'a kadar oyunu buradan kütüphanenize ekleyin ve kalıcı olarak sizde kalsın.

Bu arada, Celeste Steam üzerinde de 2 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek kampanyada %50 indirimle 15.50 TL'ye satılıyor. Müziklerinin bulunduğu Celeste + OST'yi ise eş değer bir indirimle 23.75 TL'ye satın alabilirsiniz.