Celeste ve Inside, Bir Haftalığına Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games, haftalık olarak sunduğu ücretsiz oyunlarına bu hafta ile devam ediyor. Bazen tek bazen de iki oyun vermeyi tercih eden Amerika menşeli yayıncı, geçtiğimiz hafta Fez oyununu bizlere sunmuştu. Bulmaca-platform türü oyunun ardından, bu haftanın ücretsizleri de aktif hale geldiler. Celeste ve Inside oyunlarını 5 Eylül 2019 tarihine kadar Epic Games Store'dan indirebilirsiniz.

Celeste

Matt Makes Games tarafından geliştirilen Celeste, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Platform türünde oldukça dikkat çekici bir oyun olan Celeste, Madeline isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Oyuna adını veren bir dağa tırmanmakta olan karakterimiz, hem dağın doğal engelleri hem de kendi kafasındakiler ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Inside

Inside, Playdead tarafından geliştirilmiş ve Limbo'nun ruhani devamı olarak görülen 2.5B platform oyunu olarak 2016 yılında satışa sunulmuştu. Küçük bir çocuğu yönettiğimiz oyunda, Limbo'ya benzer olarak kısmen monokrom bir çevrede dünyanın şeytani güçlerine karşı savaşıyoruz. Bu esnada, bir yandan çevresel bulmacaları çözmeye bir yandan da ölümcül tuzaklara yakalanmamaya çalışıyoruz.

Epic Games, önümüzdeki hafta yine iki oyun ile karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi The End is Night ve diğeri de ABZU olacak.