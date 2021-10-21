Çelik Bıçaktan Üç Kat Daha Keskin Tahta Bıçak Üretildi

Söz konusu şey plastik ya da tahta bıçaklar olduğunda, onlarla bir şeyler kesmenin gerçekten de zor olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan yemek bıçakları için altın standart genellikle paslanmaz çelik ya da seramiktir ancak 20 Ekim tarihinde yayımlanan yeni bir çalışmada, çelik bıçaktan üç kat daha keskin bir tahta bıçak üretildiğini duyuruldu.

Sertleştirilmiş Tahta Bıçak, Çelik Bıçaktan Üç Kat Daha Keskin

Matter isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın detaylarına göre malzeme bilimciler, paslanmaz çelik tabanlı bıçaklardan üç kat daha keskin yapıda sertleştirilmiş tahta bıçak üretti. Araştırmanın yazarlarına göre bu bıçak orta derecede iyi pişmiş bir bifteği kolayca kesebiliyor ve birden fazla kez kullanılabiliyor.

Teng Li konu hakkında yaptığı açıklamada "Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları ve oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap malzeme var. Bu bıçaklar da düzenli bakımlar yapıldığı takdirde birçok kez kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu şey çatal bıçak takımları olduğunda ahşap malzemeleri kullanmak yeni bir fikir değil: Yemek festivalleri bunu düzenli olarak yapıyor. Buna karşın Li'nin ekibi bıçağın sertliğini 23 kat artıran iki aşamalı bir yöntem geliştirerek onları gerçekten de işlevsel hale getirmeyi başardı. Bu, tahtanın daha yüksek seviyede selüloz tutmasını sağlayarak başarıldı.

Ekip tarafından uygulanan karmaşık moleküler yöntem, yalnızca bıçaklarla sınırlı kalmadı. Ayrıca geleneksel çelik çiviler kadar sağlam ve keskin yapıda olan ahşap çiviler geliştirdiler. Tabii ki bu malzemelerin gerçek kullanımda uzun vadeli sağlamlığını ne denli koruyabileceği de önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Peki siz geliştirilen sertleştirilmiş tahta bıçak hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yöntem başka nerelerde uygulanabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.