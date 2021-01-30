Cem Uzan Motorola’ya Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni

Cem Uzan Motorola hakkında hukuki yollara başvurduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Motorola hakkında açtığı dava hakkında merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Cem Uzan Motorola’ya Neden Dava Açtı?

Hakan Uzan ve Cem Uzan bugün haksız fiil ve dolandırıcılıktan meydana gelen zararların tazminatı için Tribunal Judiciaire de Paris Mahkemesinde Motorola hakkında 160 milyon dolarlık dava açtığını duyurdu. Uzan, ABD merkezli teknoloji şirketi hakkında açtığı dava ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu davanın Uzan ailesinin uğramış olduğu haksızlıkların tazminatı için atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Motorola’ya karşı açılan dava hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Uzan, “Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan İlk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları asan hırsızlıkların hesabi teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır” sözlerini kullandı.

Yeni Çağ Gazetesi’ne göre Hakan Uzan da Paris’te Motorola’nın aleyhine açılan dava hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Hakan Uzan tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise aşağıda yer alan ifadeler kullanıldı:

”Bugün adalet için bir eylem başlattık. Motorola'nın uzun yıllardır kontrolsüz olarak devam eden dolandırıcı uygulamalarını durdurmaya yönelik bir hukuki eylem başlatıldı. Motorola'yı işlediği suçlarından, dolandırıcı ve yanıltıcı yanlış beyanları ve fiillerinden sorumlu tutmak için Motorola aleyhine açılan davayı hakkımızı hukuk önünde aramak için ilk girişimlerimizi başlattık. Motorola’nın Yıllardır sürdürdüğü dolambaçlı sahtekârca olan eylemlerinin bir sonucu olarak oluşan doğrudan ve dolaylı 160 milyon ABD doları aşan zararlarımız Motorola’dan tazmin edilecektir.”

Cem Uzan söz konusu şirket hakkında açılan davanın duyurusunu Instagram hesabında şu ifadelerin kullanıldığı bir gönderi ile duyurdu. "Hakan ve Cem Uzan bugün Tribinual Judiciaire de Paris Mahkemesinde Motorola'ya kaşrı 160 milyon ABD dolarını aşan 'haksız fiil ve dolandırıcılıktan oluşan' zararların tazminatı davası başlattı."

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