Cem Yılmaz Açıkladı: Erşan Kuneri Dizisi Gelebilir

Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden Cem Yılmaz, YouTube üzerinden yayınladığı videolarla gündem oluşturmaya devam eden Cüneyt Özdemir'e konuk oldu. Özdemir, Cem Yılmaz'a son filmleri hakkında çeşitli sorular sorarken, konu Erşan Kuneri karakterine geldi. Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakterini dizi ya da film yapabileceğini dile getirdi.

Erşan Kuneri karakteri, Cem Yılmaz filmlerinde yer alan ve erotik film sektöründe çalışan bir karakterdi. Söylediği cümlelerle akıllara kazınan Erşan Kuneri hakkında fikirleri olduğunu dile getiren Yılmaz, dizi çekmeyi düşündüğünü aktardı.

G.O.R.A. ve Arif v 2016 filmlerinde gördüğümüz Erşan Kuneri dizisi hakkında Cem Yılmaz şunları söyledi: "Erşan Kuneri, G.O.R.A. filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte kahramandı. Komik bir karakter. Arif 216’da da 1969’daki halini kullanmıştım. Bir niyetim var Erşan Kuneri ile ilgili, bir şey yapma niyeti."

Erşan Kuneri dizisi daha uygun

Karakterin altyapısı itibarıyla film olmasının pek mümkün olmadığını ve +18 damgası yemekten kaçamayacağını aktaran Yılmaz, “Bir dizi yapmayı düşünüyorum. ‘Erşan Kuneri Hayatı ve Eserleri ‘diye” dedi.

Yılmaz filmin 1975 ile 1978 yılları arasında geçebileceğini söyledi.

Erşan Kuneri dizisi fikrinin gerçekliğe ne kadar yakın olduğu henüz belli değilken, Cüneyt Özdemir'in videosunun yayınlanmasının hemen ardından dizinin oldukça izlenebileceği konuşulmaya başlandı.