Cem Yılmaz'dan Mısır-Bilet Krizine Dair Önemli Açıklamalar

Film yapımcıları ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasında yaşanan ‘kampanyalı bilet satışı’ krizine dair açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, “Bir tuhaflık olduğunu sezersem filmimi alıp çadır tiyatrolarında bütün Anadolu'yu gezebilirim. Ben duygusal bir insanım" dedi.

Türk sinema sektörünü derinden etkileyen olay henüz çözülebilmiş değil. Film yapımcıları Mars Cinema Group’tan, bilet paylarının artması ve kampanyalı bilet uygulamasında yeni sinema yasasının gereği olarak hasılatın şeffaf olarak görülmesi talebinde bulunuyor. Yapımcılar ayrıca, Mars Grubu'nun kendilerinden habersiz şekilde sattığı 7 milyon kampanyalı biletten elde edilen toplam gelirin de dengeli bir şekilde paylaşılmasını istiyor.

"Filmimiz İzlensin İstiyoruz"

Ünlü komedyen ve yapımcı Cem Yılmaz, konuya ilişkin Molatik TV 'ye önemli açıklamalarda bulundu. Olayın sadece belli isimler üzerinden tartışıldığı yönündeki eleştiriyi değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:

“Ben zurnanın son deliğiyim, bir unvanım yok. Sinemadan bahsedilirken emekçilerden, yapımcılardan, patronlardan bahsedilir. Ben bu klasmanlardan hiçbirine net bir şekilde oturmadığım için ve magazinel tarafta 'Patron ve tuzu kurular. Tuzu kurular ve purosu' bölümüne daha yakın görüldüğüm için, çok kolay dayak yediğim bir yer oluyor”

Kendisinin işin patronu olduğunu; ancak patronların konuştuğu ‘yapımcılar’ denilen şeyin zihinlerde canlandırıldığı gibi elinde purolu, viskili tipler olmadığını söyleyen Yılmaz, “Emek kutsal ise, herkesin emeği kutsal. Ayrımcılık yapmanın alemi yok. Ben başkasının derdi için dertlenebilen bir insanım. Bir şeyin mücadelesi verilecekse, gücümü kutsallaştırmam. Biz eninde sonunda filmimiz izlensin istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmak ya da şartları zorlanmamak gerekiyor” dedi.

"Çadır Tiyatrolarında Bütün Anadolu'yu Gezebilirim"

"Filmler para kazanmazsa, nasıl daha iyi filmler üretilmesini bekleyebiliriz? Ama bu sorunun cevabı şöyle oluyor: "Cem abi gene götürdün!" Cem abi bir kişi, ben götürsem ne olur götürmesem ne olur? Seyirci hatırı sayılır bir para ödüyor sinema biletine” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben seyircinin fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Evinden kalkıp filmime gidip bilet alıyor. Benimle olan ilişkisi böyle. Bu insanı arada başka bir mekanizma sömürdüğü zaman rahatsız oluyorum. Ben küçük odamda, evimde yazarken 'sanat' yaptığımı düşünüyorum ama iş birden ekonomiye dönüyor… Bunlar işin gidişatı ama o gidişatta bir tuhaflık olduğunu sezersem filmimi alıp çadır tiyatrolarında bütün Anadolu'yu gezebilirim. Ben duygusal bir insanım. Bazıları diyor ki, "Bizim filmlerimiz salonlara girmezken sen neredeydin?" Yahu neredeydin olur mu, setteydim, ne demek neredeydin? Laptopun başındaydım, film yazıyordum. Bana sorulacak soru mu bu?"

Cem Yılmaz’ın '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler' serisinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Karakomik Filmler 2Arada - Kaçamak Fragmanı: