Cem Yılmaz'dan Yeni Film: Galata Canavarı Geliyor

Cem Yılmaz Galata Canavarı ismindeki yeni sinema projesini paylaştı. Ünlü oyuncunun yeni filmi kısa sürede binlerce yorum almayı başarırken, filmin Yahşi Batı'ya gönderme yapacağı düşünülüyor.

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz yeni bir sinema filmi projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın kendi sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, özellikle 2010 yılında çıkış yapan Yahşi Batı'nın devamı olabilir.

Ünlü komedye yeni sinema projesini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yeni filminin Türkçe ve İngilizce afişlerini paylaşan Yılmaz, filmin isminin "Galata Canavarı" olduğunu söyledi.

Cem Yılmaz filmin afişini paylaştığı ilk tweette, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer verdi. Filmin "Galata Monster" isimli İngilizce afişini de yayınlayan komedyen, uluslararası film arenasında da ses getirmek istiyor.

Cem Yılmaz'dan Galata Canavarı isimli yeni film

Galata Canavarı konusu ne şeklinde birçok soru şimdiden sosyal medya gündemine oturmuşken, filmin konusunun henüz bilinmediğini belirtelim. Yalnızca afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibaresi yer aldığı için pek çok kişi Yahşi Batı filmine dikkat çekti.

Galata Canavarı çıkış tarihinin 2023 olacağını hatırlatmak gerekiyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bazı iddialar film ile ilgili merakları şimdiden artırmayı başarıyor. Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Yahşi Batı’nın devam filmlerinin hikayesi üzerinde çalıştığını, ancak bir film çekme projesinin olmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz'ın Yeni Stand Up Gösterisi Nasıl İzlenir?

Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, gösterinin ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Yayın tarihinin yanı sıra gösterime ait kısa bir video da yayımlandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisinin Netflix üzerinden yayımlanacağı açıklandı. Netflix Türkiye, tarafından yapılan paylaşım ile birlikte söz konusu gösterinin ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix isimli dijital yayın platformuna abone olan kişiler, söz konusu stand up gösterisini belirtilen tarihten itibaren izleyebilecek.