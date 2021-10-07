Cem Yılmaz NFT Paketi Çıkardı

Cem Yılmaz NFT paketini satışa sundu. Şu anda pakette üç farklı NFT yer alıyor. Yılmaz, satışa çıkardığı NFT'lerden bir tanesi için büyük bir teklif aldı. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Cem Yılmaz NFT Dünyasına Giriş Yaptı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, özellikle son dönemde tüm dünyada çok popüler olan NFT dünyasına giriş yaptı. Üç farklı NFT'yi satışa çıkaran Yılmaz, "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hazırladığı NFT'Leri Opensea platformu üzerinden satışa sundu. Ünlü komedyenin bir NFT'sine yedi farklı teklif verildi. Teklifler 2 ile 5,5 Ethereum arasında değişiyor. Söz konusu NFT'ye verilen en yüksek teklif olan 5,5 Ethereum, yaklaşık olarak 19 bin 807 dolara denk geliyor.

Ünlü komedyenin satışa çıkardığı NFT'ler 14 Ekim tarihinde sona erecek. 14 Ekim'e kadar en yüksek teklifi veren söz konusu NFT'ye sahip olacak. Yılmaz tarafından hazırlanan NFT'lere aşağıda yer alan görsellerden göz atabilirsiniz.

NFT Satışları 2021 Yılının İlk Yarısında Rekor Seviyeye Ulaştı

Reuters'ın DappRadar verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ikinci çeyrekte dijital varlık satın alımları toplamda 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu değer, 2021 yılının ilk çeyreğinde sadece 1,23 milyar dolardı. NFT ile yapılan satışlarla toplamda 2,47 milyar dolar elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa ikinci çeyrekte elde edilen gelir, birinci çeyrekte elde edilen gelirin biraz üzerine çıkarak satışlarda dikkate değer bir ilerleme kaydedildi.

NFT ile elde edilen toplam kazancı önceki yıla göre baz alan Reuters, bu yöntemle yapılan satışların 13,7 milyon dolar olduğu 2020'nin ilk yarısına göre söz konusu yöntemin dünya çapında büyük bir popülarite yakaladığına işaret etti.

NFT'nin büyük bir ivme yakalanmasının en önemli nedenleri ise büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirket ve kişiler olduğu düşünülüyor. Örneğin World Wide Web (WWW) geliştiricisi olan Tim Berners-Lee, webin kaynak kodu NFT'sini geçtiğimiz günlerde 5,4 milyon dolara satmıştı.

Takas edilemez bir token ile satılan WWW orijinal kaynak kodu, Berners-Lee'ye 5,4 milyon dolar kazandırdı. Berners-Lee, webin orijinal kaynak kodunu bir müzayede evi aracılığı ile kimliği açıklanmayan bir alıcıya sattı.