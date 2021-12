Cem Yılmaz'ın The Witcher Temalı Videosu Yayımlandı

Cem Yılmaz'ın The Witcher temalı videosu paylaşıldı. Ünlü komedyenin yeni stand up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus için yayımlanan tanıtım videosu, oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Birbirinden komik esprilerin yer aldığı tanıtım videosuna dair ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisinin Netflix üzerinden yayımlanacağı açıklanmıştı. Netflix Türkiye, tarafından yapılan paylaşım ile birlikte söz konusu gösterinin ne zaman yayımlanacağı belli olmuştu.

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tweet'te, Diamond Elite Platinum Plus isimli stand up gösterisinin 31 Aralık tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine ekleneceği açıklanmıştı.

Cem Yılmaz, The Witcher Kostümü Giydi

Çok yakında popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek yeni stand up gösterisinin tanıtımı için oldukça başarılı bir video yayımlandı. Netflix Türkiye resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

3 dakika 6 saniye uzunluğundaki videoda birbirinden komik espriler yer alıyor. Cem Yılmaz, dijital yayın hizmetinde yayımlanacak stand up gösterisinin tanıtımı için Netflix'e gider. Yılmaz'a tanıtım için The Witcher kostümü verilir ve olaylar gelişir. Başarılı videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Erşan Kuneri Dizisi de Netflix'te Yayımlanacak

48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A. isimli filmde yer alan Erşan Kuneri isimli karakterin bir dizisini de hazırlıyor. Geçtiğimiz aylarda çekimleri sona eren Erşan Kuneri dizisi 2022 yılında popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanacak.

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen komedi dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz yer alacak. Yılmaz, Erşan Kuneri karakterini canlandıracak.

Yılmaz'ın daha Karakomik Filmler isimli yapımı Netflix'in içerik kütüphanesine eklenmişti. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen Karakomik Filmler'i popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli son stand up gösterisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu gösteri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.