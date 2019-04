Cengiz Ünder'in Golünün Aynısını Atacağını İddia Eden Genç Rezil Oldu

AS Roma, geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder tarafından atılan bir golün videosunu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Bu golün videosunun altında “ben de atarım” yazan kişiye ulaşan takım, iddialı açıklamalarda bulunan o genci Roma Olimpiyat Stadı’na getirerek, aynı golü atmasını istedi.

Avrupa’da oynayan en başarılı Türk futbolculardan bir tanesi olan Cengiz Ünder, talihsiz bir sakatlık geçirmeden önce AS Roma formasıyla harikalar yaratıyordu. Muhteşem gollerle takımına katkı yapan Cengiz, en beğenilen vuruşlarından bir tanesi ise Parma karşısında yapmıştı.

AS Roma ise Cengiz Ünder’in golünün yer aldığı görüntüleri geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Paylaşılan o görüntünün altına ise İtalyan bir genç, “Parma’ya o golü ben de atarım” yazdı. Bunun üzerine harekete geçen Roma’nın sponsorlarından Hyundai, Marco Nicholai isimli gence ulaşıp, kendisini AS Roma karşılaşmasında VIP bölümde ağırlamak istediklerini dile getirdiler ve genci stadyuma getirdiler. Nicolai de, stadyuma giderken "Arkadaşlarıma VIP bölümünde ağırlanacağımı söylediğimde çok kıskandılar" ifadelerini kullandı.

Stadyuma girdikten sonra çok heyecanlandığı gözlenen gence, küçük bir sürpriz yapıldı. O videonun altına yaptığı yorum bir anda dev ekranda gösterilirken, iddiasını sahada kanıtlaması istendi. Kendisine üç vuruş hakkı verilen genç, deyim yerindeyse rezil oldu. Etkinlik sonrasında sunucu, başarısız denemeler yapan Nicolai'e "Bir daha öyle bir şey yazmayacaksın, değil mi?" diye sorunca, gencin cevabı ise "Hayır, sanmıyorum" oldu.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈

